La chanteuse est une des artistes les plus populaires au monde avec 100 millions de disques vendus au cours de ses 56 ans de carrière. C'est au tour de Cher d'avoir droit à son biopic. La chanteuse a fêté ses 75 ans jeudi dernier et elle a célébré l'occasion en révélant qu'Universal avait lancé la production d'un film consacré à sa vie. Preuve que le studio prend le projet très au sérieux: le scénariste Eric Roth, oscarisé pour Forrest Gump et multi-nommé (dernièrement pour A Star is Born), a été recruté pour l'écriture du script, d'après Deadline. Ce nouveau biopic consacré à l'interprète de Believe sera produit par Judy Craymer et Gary Goetzman, le duo derrière le succès des films Mamma Mia!. Cher s'était d'ailleurs illustrée dans le deuxième opus de la franchise, sorti en 2018. «Gary et moi sommes ravis de travailler à nouveau avec Cher et, cette fois, de porter sur grand écran l'odyssée de sa vie. On ne peut s'empêcher d'être attiré et inspiré par le talent plus grand que nature, la force d'âme, l'esprit unique, la chaleur et la vision de Cher. Son succès inégalé dans la musique, le cinéma et la télévision a inspiré des générations. Nous ne pourrions être plus heureux de raconter son histoire au public du cinéma», a déclaré Judy Craymer à la publication. Alors qu'un fan lui indiquait sur Twitter qu'il avait attendu 50 ans pour voir un biopic de son idole, Cher lui a répondu avec humour:

«Oui mais j'avais encore pas mal de vie à vivre». Surnommée la «Déesse de la pop», Cher a démarré sa carrière dans les années 60, en duo avec son mari Sonny Bono. Leur premier tube, I Got You Babe, s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires et a lancé la carrière de celle qui allait s'imposer comme une des artistes les plus populaires de l'histoire. Star aux multiples talents, Cher s'est également imposée à la télévision avec le Sonny and Cher Comedy Hour, au cinéma dans Les Sorcières d'Eastwick, Prêt-à-Porter, ou encore Eclair de Lune. Aucun détail n'a pour le moment filtré sur le casting, qui entre à peine en pré-production, mais avec une vie aussi riche, il ne fait aucun doute qu'il risque d'être plein de rebondissements. D'après Deadline, même s'il y a beaucoup de chansons pour illustrer sa carrière, ce biopic ne sera pas une comédie musicale où les acteurs se mettent à chanter en plein milieu d'une scène, mais un biopic plus classique à l'image de Bohemian Rhapsody, où la musique est présente sans être pour autant constamment au premier plan.