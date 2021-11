Les amateurs d'arts plastiques et plus particulièrement de peinture sont conviés à l'exposition de Noureddine Chegrane, qui aura lieu à la galerie Le Paon du 4 au 25 décembre. Le vernissage de l'expo se tiendra le 4 décembre à 14h00, à la galerie Isma, sise au niveau du Centre des arts Riadh el feth. Cette dernière accueillera cette grande expo dédiée à ce monstre sacré de la peinture algérienne. Artiste peintre riche d'une expérience d'une cinquantaine d'années, Noureddine Chegrane expose en Algérie, mais également à Varsovie, Moscou, Rome, Bruxelles, Paris, Marseille, Nîmes, Belgrade, Berlin Est, La Havane, Manille, Tokyo, Rabat, Tunis, Tripoli, Le Caire, Koweït...etc. L'occasion de venir apprécier le travail de Nouredine Chegrane qui «explore sans cesse et de manière constante, mais renouvelée, la réappropriation du patrimoine national». Pour rappel, Noureddine Chegrane est né à Rabat en 1942. Il rejoint en 1966 l'École d'architecture et des beaux-arts d'Alger dans l'atelier de l'illustre M'hamed Issiakhem. Le disciple de Issiakhem a depuis, obtenu de nombreuses distinctions, dont le Premier Prix de peinture de la ville d'Alger en 1973, le Premier Prix national de peinture décerné par le Comité des fêtes de la ville d'Alger en 1985 ainsi que la médaille d'or obtenue lors de l'exposition «Les peintres algériens» au Koweït en 1971