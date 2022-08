La 12eme édition du Festival culturel national de musique actuelle est revenue du 16 au 18 août dernier. Le coup d'envoi a été donné mardi soir dernier au Théâtre romain de la ville de Guelma par une soirée animée par Chebba Djamila et d'autres artistes devant un public enthousiaste. Lors de la soirée d'ouverture du Festival culturel national de musique actuelle, qui est revenu après trois ans d'absence à cause de la pandémie de Covid-19, Chebba Djamila a enflammé les gradins du Théâtre romain de Guelma plein à craquer. La chanteuse a présenté un bouquet varié de chansons de ses anciens et nouveaux albums dans les styles Setaifi, Chaoui, mais aussi moderne, qui n'ont pas laissé le public indifférent. Le style Aissaoua était également de la partie avec la troupe locale de Cheikh Kassimou qui a ensuite laissé la scène à de jeunes chanteurs locaux qui ont gratifié le public de chansons très prisées par les jeunes. En donnant le coup d'envoi officiel de cet événement culturel, en présence des autorités locales, dont la wali de Guelma, Labiba Ouinez, le directeur de la culture et des arts de la wilaya, Boudjemaâ Amirouche, a précisé que le retour du Festival culturel national de musique actuelle après des années d'absence constituait un «grand acquis pour la région», ajoutant que c'était grâce à la décision du ministère de la Culture et des Arts qui a levé le gel sur plusieurs festivals.