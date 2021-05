Le Théâtre National Algérien Mahieddine-Bachtarzi a l'honneur de vous faire part d'un changement dans sa programmation des représentations de sa nouvelle production, «Chariê el Mounafiqine», écrite et mise en scène par Ahmed Rezzak. Ainsi, la pièce théâtrale sera présentée: Jeudi 27 mai 2021 à 18h, samedi 29 mai 2021 à 15h; mardi 1er juin 2021 à 18h, mercredi 2 juin 2021 à 18h et enfin jeudi 3 juin 2021 à 18h et ce, au niveau de la salle Mustapha-Kateb du Théâtre national algérien.