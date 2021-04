Du théâtre, à la télé et au cinéma, Tarik Bouarrara est un acteur au visage sémillant qui ne laisse pas indifférent. Ancien danseur, le comédien a beaucoup évolué sur les planches et dans différentes pièces de théatre. Nous l'avons retrouvé à la salle Ibn Zeydoun, cette semaine où il se produisait au côté de Adila Bendimerad dans «Rejoins- moi au mont Wak Wak». Tarik Bouarrara est une des figures emblématiques actuellement à la télévision algérienne où il campe le rôle du personnage des plus truculents, Michel, dans la série à succès «Timoucha» de Yahia Mouzahem. Il nous parle ici de son expérience dans ce domaine...

L'Expression: Vous venez de vous produire sur scène au côté de Adila Bendimerad dans le cadre d'une pièce de théâtre, appelée «Rejoins-moi au mont Wak Wak». Un mot-là-dessus?

Tarik Bouarrara: Cette pièce a été créée au début pour un petit spectacle, après, on a tout fait pour que cela, devienne un peu plus grand. Petit à petit cela a pris de l'ampleur comme un enfant qui grandit. Elle décrit l'histoire d'une fille à laquelle on a voulu imposer des lois scélérates après qu'on lui a volé son héritage, mais elle décide de changer le cours de son histoire et prendre son destin en main. C'est pour ça qu'on la voit affronter de nombreux obstacles et danger. Elle s'en sort à chaque fois et sa personnalité grandit.

Un mot sur votre rôle. D'ailleurs, vous campez de nombreux personnages...

En effet, j'interprète en tout et pour tout dans cette pièce douze rôles. C'est un peu fatigant effectivement, mais c'est ça le théâtre.

Je campe même les personnages secondaires. À un moment donné, c'est elle qui se met à interpréter de nombreux rôles et moi je reste le même. Si vous avez remarqué, la pièce comprend deux parties.

La deuxième partie aborde beaucoup plus le volet amour et la poursuite jusqu'à la fin du monde pour retrouver son amour.

Durant ce mois de Ramadhan on vous voit dans un autre registre, à savoir la série incontournable «Timoucha». Un autre rôle de composition...comment arrivez- vous à jongler entre les deux?

C'est autre chose. J'ai eu la chance qu'en ce moment «Timoucha» soit en pause de trois jours. Ce qui fait que j'arrive à me concentrer beaucoup plus. Mais, en réalité quand je rentre dans un plateau une fois que je revêts le costume je deviens le personnage. Je ne suis plus Tarek. C'est comme au théâtre à chaque fois que je change de costume je change de personnage.

Racontez nous votre personnage «Michel»..

Pour aborder ce personnage j'ai dû voir pas mal de choses dont «Ugly Betty» etc. Mais je voulais donner un aspect algérien à ce personnage.

C'est un rôle de composition. Il a un autre aspect que le public ne connaît pas très bien et qu'il va mieux connaître durant la série de cette saison.

Nous allons faire mieux connaissance avec lui. On va découvrir, notamment son passé et apprendre qu'il avait une amoureuse, qu'il allait se marier, qu'il a rencontré pas mal de difficultés dans sa vie qui l'ont poussé à devenir Michel pour qu'il se fasse entendre. Car quand il s'appelait «El mechri» sa parole n'était pas entendue. Pour exister dans ce monde du paraître, il lui a fallu qu'il se fabrique une nouvelle façade si l'on puisse dire, pour qu'il soit écouté.

Que vous a-t-il apporté ce rôle?

Chaque rôle apporte un plus. Peut-être qu'on ne va pas le découvrir maintenant...Aussi, c'est la première fois que je joue un rôle comique.

D'habitude, à la télé je campais des rôles tragiques, mais ils n'étaient pas très visibles. C'est pour la première fois que je joue dans une comédie et cela a plu aux gens. J'espère avoir réussi à les contenter.

Vous étiez danseur?

Oui (rire) j'étais danseur effectivement...Aujourd'hui je me vois à travers le public. S'il m'accepte je suis bien, s'il ne m'accepte pas c'est autre chose...

Une dernière question. Que vous a-t-elle apporté la série «Timoucha»?

Beaucoup de choses. J'ai rencontré des gens formidables que je ne connaissais pas. J'ai appris à aimer et travailler avec eux. On est comme une petite famille. C'est un projet qui me tient vraiment à coeur.