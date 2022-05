Le malouf constantinois sera à l'honneur au Centre culturel algérien de Paris, avec Chams Eddine Djebassi qui donnera un concert samedi 28 mai 2022 à 20h30 au Centre clturel algérien à Paris. Issu de l'intarissable école du malouf constantinois, formé par de grands maîtres en la matière, dont cheikh Rabah Bouaziz et cheikh Darsouni, Chams Eddine Djebassi a tracé son propre parcours artistique avec sa troupe personnelle qui constitue le fruit de son apprentissage auprès de nombreuse associations artistiques et culturelles à Constantine.

Qaçentina Oum El Hawadhiir est le titre de son opus qu'il a dédié à sa ville natale, Constantine, à l'occasion de l'événement «Constantine, capitale de la culture arabe 2016». Il a été distingué lors de festivals artistiques au niveau national et international et honoré à titre personnel au festival international de la musique andalouse et des musiques anciennes d'Alger. En plus de sa participation à des événements artistiques et culturels à travers le pays, Chams Eddine Djebassi a enregistré quatre albums Laâdheb Biya. Quacentina Oum El Hawadhir, Ochk Ezzin, Amira et Tal.