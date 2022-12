La pièce de théâtre «Chajarat el maouz» du théâtre régional de Skikda, a décroché le prix «Keltoum» de la meilleure représentation du 5ème festival culturel national de la production théâtrale féminine, clôturé mercredi dernier, au théâtre régional Azzedine Medjoubi d'Annaba. OEuvre dramatique mise en scène par chahinez Naâouache et produite par le théâtre régional de Skikda en 2022, traite de «la philosophie de la vie et de la sagesse qui sous-tendent la succession des générations et impliquent la nécessité de la coexistence, à travers la métaphore du bananier (Chajarat El maouz) qui survit à son propre dépérissement, traduisant ainsi les liens entre les générations». Le prix «Keltoum» du meilleur rôle féminin a été décerné à la comédienne Souad Djenati, pour son rôle dans «Mira» de la troupe «Mosaïque» de Sidi Bel Abbès, le prix «Keltoum» du meilleur rôle masculin, a été décerné au comédien Redouane Boukachabya, pour son rôle dans «El Djabbana» de l'association «Moubdioun bila houdoud» d'Annaba. Le prix «Keltoum» de la meilleure mise en scène a été attribué à Hichem Bousahla, pour la pièce «Mira», le prix «Keltoum» de la meilleure adaptation a été partagé par Asma Ben Ahmed et Balkis Boukeloua, pour leur travail sur la pièce «Deth» de l'association «Baraïm el thakafa» de Skikda. La pièce de théâtre «Tin Akin» de l'association culturelle «Ithran Takerboust» de Bouira a décroché le prix «Keltoum» de la meilleure musique originale, la comédienne Nessiba Attout représentant les personnes aux besoins spécifiques, a reçu le prix «Keltoum» du jury pour son rôle dans la pièce «Kemich» de la coopérative «Founoun el thakafa» de Sétif. La cérémonie de clôture du festival, dédié dans sa cinquième édition à la défunte comédienne Sakina Mekiou dite Sonia, a donné lieu à la présentation d'une pièce comique hors concours, intitulée «Fannanoun oua lakin» de l'association «Belliri lil founoun oual ada» de Constantine. Le programme du festival ouvert le 27 novembre, a été marqué par six représentations théâtrales, «El Djabbana» (Annaba), «Mira» (Sidi Bel Abbès), «Kemicha» (Sétif), «Deth» (Skikda), «Tin Akin» (Bouira) et «Chajarat el maouz» (Skikda). Cette édition du Festival national culturel de la production théâtrale féminine qui s'inscrit dans le cadre des festivités du 60ème anniversaire de l'indépendance, a été marquée par la présence de nombreux artistes du théâtre, comédiens, metteurs en scène, écrivains dramaturges, tels que Aïda Gechoud, Nadia Talbi, Djamila Mostéfa Zekaï, Ali Aissaoui, Mourad Senoussi. Des moudjahidate ont été distinguées lors de conférences débats, sur le militantisme des femmes durant la Révolution, et sur la créativité des femmes artistes algériennes dans le domaine du théâtre, des rencontres de lectures de textes dramatiques ont également été programmées. Organisée par le commissariat du festival sous les auspices de la ministre de la Culture et des arts Soraya Mouloudji, cette manifestation s'est déroulée au théâtre régional Azzedine Medjoubi d'Annaba.