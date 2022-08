Chafik Menaouel né le 06 fevrier 1993 à Bougaâ est diplômé de l'université de Béjaïa. Titulaire d'un master en comptabilité, il a vécu plusieurs expériences artistiques personnelles au fil des années.

Depuis son enfance, il a été présent dans de nombreux événements nationaux et internationaux et compte plusieurs participations à des événements culturels et forums artistiques en Algérie.

Auteur de quatre livres, dont le premier est «le poète triste», suivi d'un livre «Je ne suis pas encore arrivé» en 2018. Après deux années d'absence, l'inspiration lui est revenue, la publication du livre awal zedigan, fin 2020¡ le second «Ne désespère pas» en 2022.

Un poète souriant dont la vie est remplie d'optimisme, de bienveillance et d'amour du bien, comme il l'incarne dans ses oeuvres et ses écrits qui appellent toujours à la réalisation du rêve, même si cela relève de l'impossible. Il est spontané dans la récitation et improvisation dans l'interprétation. Le livre est un discours délibéré qui porte des conseils et tous les sentiments épars qu'une personne peut connaître ou vivre avec.

Contenu des écrits du poète souriant, son répertoire regorge de nombreux sujets influents qui reflètent notre monde contemporain, de tout ce qui est petit ou grand, bon ou mauvais, un monde dans lequel le paradis et l'enfer sont libres avant même d'atteindre le monde de l'isthme.

Des sujets de notre monde contemporain

La vie, selon le poète, est un défi et des batailles qui doivent totalement être gagnés et non abandonnés. Il écrit sur l'amour, l'habitude, l'amitié, la tristesse, le regret et la privation, dans lesquels il y a des histoires vraies et d'autres qui sortent du ventre de l'imagination, traduisant les sentiments à l'intérieur de La mer du poème L'auteur a choisi les titres très soigneusement, car il a combiné tous les poèmes du livre et les a résumés en un seul sujet et il a mis un paragraphe ne dépassant pas une page au dos de chaque livre.

Parmi les plis de ses lignes figurent de nombreuses leçons et conseils qu'il prodigue aux lecteurs, aux explorateurs littéraires et même aux écrivains. Il s'agit des trois premiers livres, quant à son quatrième livre, qui est une prose, un roman merveilleux qui invite les amoureux à le lire, car il a attiré mon attention sur ce titre merveilleux qui cache en dessous un sous-titre qui nous pousse à embrasser nos souhaits, beaux mots, merveilleux, utiles et gentils d'un jeune homme dans la force de l'âge, alors qu'il choisit ses mots avec soin et rationalité, de cette chaire, nous appelons tous ceux et celles qui ont une lueur d'espoir, à s'efforcer de réaliser leurs rêves et laisser de côté l'oisiveté et le désespoir, car la survie est pour le plus fort, selon le triste poète.

Il est très important de trouver des jeunes qui se battent au début de leur vie en s'inscrivant dans l'art poétique et narratif, notamment en plusieurs langues, incitant le poète à investir ses énergies dans ce domaine difficile.

C'est un art et un message pour chacun de nous, comment le transmettre à d'autres. C'est un trésor qui n'est pas facile à trouver car il est très difficile de coordonner avec la vie quotidienne et le travail.

Des écrits porteurs de messages

L'écriture et la lecture aussi sont magnifiques. De nombreuses personnes dans le monde peuvent en bénéficier. Il s'agit d'une expérience personnelle et de gains sans lesquels la vie de certains ne serait pas complète. C'est un chemin difficile, mais le frisson du succès est indescriptible.

Enfin, le poète dit qu'il fait partie de ces lecteurs conservateurs qui lisent des romans, des contes et de la belle poésie, comme il en lit à son professeur et inspirateur Nizar Qabbani, qui a tiré de ses idées de merveilleuses phrases, ainsi qu'au grand poète algérien Moufdi.

Zakaria et Antara Ibn Shaddad et l'amour de la poésie préislamique qui est encore enseignée dans notre présent depuis longtemps.

Le poète Chafik Menaouel veut réaliser ses rêves de devenir un auteur célèbre et un influenceur positif dans notre société à travers ses oeuvres et ses écrits.

La vie est une bataille, selon lui, et ellel doit être gagnée.