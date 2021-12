L'Expression: Après 2 ans d'inactivité, les agences de voyages reprennent peu à peu?

Ouguenoun Mouloud: En effet, la période d'inactivité a été très dure pour le secteur, qui a souffert non seulement de la durée de la crise sanitaire, mais également de l'incertitude quant à une reprise réelle. Même actuellement, la reprise se fait doucement, mais toujours avec cette incertitude quant à sa durée car d'un moment à l'autre tout peut basculer vers la case de départ.

Peut-on connaître l'impact de la crise sanitaire sur votre activité?

L'impact a été très dur. L'absence d'activité pendant une durée aussi longue accentuée par l'absence d'aide de la part de l'Etat, a obligé beaucoup d'agences a mettre la clé sous le paillasson. De nombreuses agences de voyages ont cessé leur activité. Celles qui sont restées ouvertes sont confrontées à énormément de difficultés qui les ont contraintes à réduire leur masse salariale au maximum.

À la faveur de la levée du confinement, les agences de voyages affichent leur optimisme et misent sur le tourisme local et national, comment expliquez- vous ce choix?A-t- il été imposé par le maintien de la fermeture des frontières terrestres?

C'est sùr que la levée du confinement est un soulagement pour nous, on espère qu' il n' y aura pas de reconfinement. Le tourisme local a toujours été une priorité pour notre agence.

Les destinations locales ont le vent en poupe en ce moment du fait de la fermeture des frontières et on espère que ce phénomène perdurera même après la réouverture des frontières. Et cela dépend de nos agences de voyages et des hôteliers pour assurer le meilleur service aux clients pour pouvoir les fidéliser

La promotion de la destination Algérie avance à pas de tortue. À votre avis,pourquoi?

Le lancement de la destination Algérie est lié à la facilitation et à la promotion de la destination aux étrangers. Une option qui se présente comme un autre moyen de faire rentrer de la devise au pays en imposant en parallèle les normes internationales dans l'hôtellerie et la prestation touristique. Ce qui va rendre la destination Algérie non seulement intéressante pour les étrangers mais aussi pour les Algériens eux-mêmes.

Quelles sont les difficultés que rencontrent les voyagistes en Algérie avec, notamment les hôtels?

Nous rencontrons énormément de difficultés avec les établissements hôteliers, qui refusent de jouer le jeu. Je ne vais pas exagérer en disant que nous sommes le secteur le plus touché par la crise.

Pour les hôtels, notamment publics, la difficulté est de leur expliquer que nous sommes partenaires et non pas concurrents. Nous sommes dans le principe du gagnant-gagnant. En d'autres termes, plus ils allègent pour nous la tarification et s'engagent avec des prestations autrement meilleures, plus ils gagneront en termes de réputation et de bénéfices.

On n'en est pas encore là et c'est d'ailleurs pour cela que nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que nous proposons en matière de tarifs. Il nous arrive parfois de travailler à perte sur certains produits touristiques;

Vous avez évoqué une concurrence déloyale, qu'en est-il au juste?

En Algérie, tout le monde peut s'inventer un métier dont il n'a aucune notion. Dans notre secteur, il y a des bureaux ou de simples pages facebook qui organisent des voyages en toute illégalité.

Une concurrence déloyale faite aux agences de voyages qui sont le coeur de ce métier. Les pouvoirs publics doivent s'y intéresser de près pour réellement arriver à la promotion du tourisme local, qui ne peut absolument pas se construire sur l'informel.



Justement, qu'attendez-vous des pouvoirs publics?

Comme je l'ai dit précédemment, nous sommes le secteur le plus touché par cette crise sanitaire. Toutes les aides de l'Etat sont les bienvenues. Il est aussi impératif que le secteur bénéficie d'une attention particulière.

L'élimination des parasites et l'instruction des établissements hôteliers pour plus de souplesse demeurent l'impératif de l'heure et une condition nécessaire pour la promotion du tourisme interne. On a tout à gagner en réglementant l'activité entre les différents intervenants. Le développement du tourisme local est une affaire sérieuse pour la laisser évoluer dans un univers incertain.

On n'a rien à inventer. Il faut juste s'inspirer des expériences de notre voisin, la Tunisi.