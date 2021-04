Le Musée national des beaux-arts prévoit une série de visites guidées, de conférences, de publications et d'hommages à l'occasion des célébrations du mois du patrimoine 2021 (18 avril- 18 mai), annonce la direction du musée dans un communiqué. Le public aura rendez-vous avec une grande exposition de calligraphie contemporaine, des conférences et des visites guidées alors que les enfants retrouveront les ateliers du musée chaque mardi à partir du 27 avril.

Le musée des beaux-arts compte également publier un livret sur le parcours et l'oeuvre de Baya. Pour cette année le musée lance une opération de restauration pour trois sculptures en plâtre du célèbre sculpteur français Auguste Rodin, et qui sera menée par le sculpteur et universitaire algérien Ali Boukhalfa.

Le musée propose également de nouveaux parcours à la galerie Mohamed Khadda qui sera dédiée aux oeuvres de grands plasticiens algériens de la première moitié du XXe siècle et à la galerie Mhammed Issiakhem qui accueillera, quant-à-elle, des travaux d'art contemporain asiatique. Des documentaires sur le musée des beaux-arts et sa collection et sur l'histoire de l'art algérien seront également diffusés en continu dans l'établissement.