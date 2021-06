Les Algériens célèbrent, aujourd'hui, le cinquante neuvième anniversaire de l'indépendance, au terme d'une occupation coloniale française de 132 ans, conclue par sept années de guerre meurtrière, ayant fait un million de martyrs. À cette occasion, l'Etablissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger organise plusieurs activités historiques dans l'ensemble de ses structures, selon le programme suivant:

- Espace des activités culturelles Draria

Samedi 03 juillet 2021 à partir de 9h jusqu'à 17h

Exposition de photographies et des livres historiques

Concours du meilleur dessin

- Centre des activités culturelles Abane Ramdane

Du 30 juin jusqu'au 22 juillet 2021

Exposition des archives sur l'histoire de la révolution algérienne du Centre national des archives.

Samedi 3 juillet 2021

A partir de 10h

Atelier de dessin pour enfants sur l'évènement.

À partir de 13h

Projection d'un documentaire et conférence sur l'histoire d'Algérie présentée par l'écrivain Beghriche Ahcen suivie d'une poésie.

Hymne national présenté par le groupe de musique de l'association Teffat

Aid Khilli de Tizi Ouzou.

-Espace des activités culturelles Bachir Mentouri

Jeudi 1er juillet à partir de 14:30

Exposition de livres

Conférence animée par Ahcen Said sur les importantes étapes du combat du peuple algérien pour son indépendance

Présentation du roman par l'écrivaine «Dalila Kedour» sous le thème «Bernous Baba Sidou», suivie de lecture poétique sous le thème «chantez l'Algérie»

Dimanche 04 juillet 2021

En collaboration avec l'association de la femme moderne

Exposition de livres et photos

Hymne national

Défilé de mode pour les enfants

Programme ludique et éducatif pour les enfants (animation clown)

Remise de prix pour les lauréats de 5 eme année

-Espace des activités culturelles Agha

Du 03 au 15 juillet 2021

Exposition de tableaux de l'Independence et la joie des Algériens

Exposition des livres et revues historiques

Déclaration du 1er Novembre Hymne national et chants patriotiques

-Bibliothèque multimédia Souidania

Du 4 au 8 juillet 2021

Exposition de livres et des photos de martyrs

Hymne national

Mardi 6 juillet 2021

Atelier de dessin pour enfants

-Espace des activités culturelles Mehalma

De 1er jusqu'au 5 juillet 2021 de 9h jusqu'à 17h

Exposition de livres et de photos ainsi que des textes et recherches sur l'évènement.