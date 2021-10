Sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts et en partenariat avec l'opéra d'Alger «Boualem Bessaih» et l'Office national de la culture et de l'information Onci, l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel Aarc,organise un spectacle à l'occasion de la célébration de la fête «El Mawlid Ennabawi Echarif» 1443, correspondant à ce mardi 19 octobre 2021, à partir de 17h, à l'opéra d'Alger «Boualem Bessaih», avec la participation d'une pléiade d'artistes algériens. Le programme comprendra une exposition-vente de produits d'artisanat traditionnel dans le hall de l'opéra d'Alger, mais aussi un spectacle musical dédié à l'événement. La première partie sera assurée par la chorale polyphonique d'Alger sous la direction de Zoheir Mazari, suivront le spectacle de la troupe El Ajial Essaida (Ghardaia) sous la direction de Cheikh Mohamed Nedjar et enfin une performance artistique (chant madih) avec l'artiste Hasna Hini (Alger).

La deuxième partie sous le guide de l'orchestre(Dhahabia) sous la direction de Kamal Maati, se déclinera par un tour de chants Inchad avec Adel Haned,Oussama Bounar, Benalia Bendhiba et Nadjib Ayache. Le tableau final sera assuré sous forme de chanson (Zad Ennabi) avec l'ensemble des artistes.