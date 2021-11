Après une trêve de près de deux ans en raison de la pandémie de la Covid-19 qui a touché le monde, le festival international du théâtre de Béjaïa annonce son retour. Il se tiendra du 11 au 17 janvier à Akbou au lieu du théâtre régional Abdelmalek Bouguermouh où il a l'habitude de se tenir. Une délocalisation exceptionnelle justifiée par l'incapacité de cette structure mythique de Yemma Gouraya d'accueillir cet évènement à cause de l'état de sa structure sérieusement secoué par le séisme au mois de mars dernier, nous a expliqué l'auteur de «Wel Moudja Welate» Slimane Benassa, non moins commissaire dudit festival. Le choix de la date est aussi motivé par le fait de¨faire coïncider cette grande manifestation théâtrale avec les festivités culturelles de Yennayer et a justifié cette délocalisation par l'impossibilité du.théâtre régional de Béjaîa d'accueillir l' évènement à cause de l'état de sa structure souffrant encore des effets du tremblement de terre de magnitude 5.9 sur l'échelle de Richter, qui a secoué en mars 2021, Béjaïa et ses environs. Aussi, le choix de lui substituer Akbou s'est vite imposé, d'autant que cette dernière réunit toutes les conditions requises pour la diffusion et la mise en valeur des spectacles, a-t-il confié à l'APS. Sept représentations théâtrales, représentant autant de troupes et de pays participants, sont au programme de cette nouvelle édition. Il s'agit entre autres des troupes libanaise, égyptienne, tunisienne, française, sénégalaise, russe, turque et algérienne. L'ouverture de cette grande manifestation culturelle internationale sera dédiée à la fête de Yennayer avec une troupe folklorique de la région d'Akbou et une exposition afférente à tout le patrimoine culturelle amazigh. Idem pour la première représentation. C'est la pièce «Yemma L'Dzair» (Ma mère l'Algérie), lauréate du 1er Prix à la 11eme édition du Festival national culturel du théâtre amazigh de Batna (février 2020) qui aura le privilège d'ouvrir «le bal». Une pièce de théâtre de l'association «Ithrène (Les étoiles) n Takerboust» de Bouira, qui traite des sacrifices vains d'une femme qui a consacré toute sa vie à l'éducation de sa progéniture. À l'instar de l'édition précédente, qui s‘est tenue en février 2020, au menu de cette 11ème édition, un cycle de conférences sur la thématique, à savoir «le théâtre dans tous ses états»se tiendra du 13 au 16 janvier 2022 à la petite salle de la Maison de la culture Taos Amrouche. Nordine Amara, Ahmed Cheniki, Yazid Benhounet et Slimane Benaïssa auront la tâche d'animer ses conférences chacun dans son domaine. Sur le volet de la formation quatre master-class sont au programme (master-class texte, corporelle, mise en scène et jeux) se tiendront sous la houlette de Slimane Benassa, Wafa Etaboubi, Hala Ghosn et ¨Carole Leblanc. L'opération d'introduction du 4ème art dans le milieu scolaire, une initiative expérimentale tenue lors de la précédente édition, sera aussi reconduite avec une tournée des conteurs dans les écoles primaires d'Akbou et du chef-lieu. Malik Seddik, Tayeb Bouanouar, Amina Mekahli et Moonia Ait MLeddour auront cette noble tâche d'introduire le 4ème art dans le milieu scolaire à travers des contes et légendes à transmette aux écoliers. Les représentations théâtrales se dérouleront dans la reluisante salle de spectacle de l'hôtel «Alantis», qui peut contenir pas moins de de 500 spectateurs mais à laquelle il va falloir apporter quelques modifications sur le plan technique, notamment le système d'éclairage et l'habillage et l'aménagement de la scène pour la rendre aux normes standards du 4ème art, nous explique le commissaire du festival,. Slimane Benaissa; lors de notre entretien téléphonique.