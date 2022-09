Elle a reçu un Lion d'or d'honneur, la semaine dernière, à Venise en hommage à sa longue carrière, «ne regarde pas en arrière», préférant à 78 ans se concentrer sur ses multiples tournages. Interrogée lors d'une conférence de presse sur le sens de cette récompense, elle a répondu: «On ne regarde pas en arrière. Ce n'est pas un refus, c'est qu'on n'a pas le temps, et ça ne fait pas partie de ma vie, c'est surtout ça!» «J'ai tourné à Paris il y a quelques semaines et je commence un film en langue anglaise tourné en Belgique dans moins d'un mois, donc c'est ça la réalité du présent», a-t-elle poursuivi. Le film tourné à Paris, qui doit sortir cette année, est basé sur le couple que formaient le président français Jacques Chirac et son épouse Bernadette, «dans un style léger et spirituel», a-t-elle précisé. La star française à la blondeur inoxydable arborait un petit drapeau ukrainien sur son chemisier bleu nuit. Quand une journaliste ukrainienne l'a questionnée sur le conflit en cours, elle a botté en touche: «Je ne veux pas m'exprimer parce que ce que dirais pourrait être déformé». L'actrice est venue pour la première au festival de Venise en 1967 avec «Belle de jour» de Luis Bunuel, repartie cette année-là avec le Lion d'or. «Hier», a-t-elle murmuré sur un ton ironique, tout en saluant «un festival très important pour moi».