Il s'agit du prochain film de James Gray. Cate Blanchett s'apprête à jouer le rôle de la soeur de Donald Trump dans Armageddon Time, le prochain film de James Gray.

Il s'agit d'un drame autobiographique dans lequel le réalisateur va raconter ses jeunes années, à l'époque où il était élève à la Kew-Forest School du Queens, à New York. Mais alors, quel rapport avec Donald Trump? Eh bien, l'ex-locataire de la Maison-Blanche est lui-même passé par cette institution et sa soeur, Maryann Trump Barry, était venue y donner un discours à l'époque où James Gray y était étudiant. «Cate Blanchett va jouer le rôle de la soeur de Donald Trump, ce qui est la phrase la plus étrange que je n'ai jamais dite. Elle ne sera là que trois jours (pour le tournage), elle me fait une faveur. Elle a un très long discours à donner et elle va voler la vedette à tout le monde. J'ai tenté de récréer le vrai discours du mieux que j'ai pu en faisant appel à ma mémoire», a déclaré James Gray, interrogé par Screen Daily.

Outre Cate Blanchett, James Gray a rassemblé un casting de très haut standing pour Armageddon Time.

En effet, Robert De Niro, Oscar Isaac, Donald Sutherland et Anne Hathaway se donnent la réplique dans ce film dont le tournage devrait débuter à l'automne prochain.