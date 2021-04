«Capharnaüm», le long-métrage de la réalisatrice libanaise, Nadine Labaki, sera en projection le 3 avril 2021 à Alger. Le second long-métrage de la réalisatrice de «Caramel», sorti en 2018, est proposé au public algérois ce samedi prochain, à partir de 18h à la salle de cinéma Cosmos de Riadh El Feth. Sélectionné aux Oscars et récipiendaire du Prix du jury au festival de Cannes, «Capharnaüm» est un film bouleversant qui ne vous laissera pas indifférents. Le prix du ticket à acheter sur place est fixé à 400 DA. «Capharnaüm» suit les aventures du petit garçon, Zain, un «enfant des rues» qui vit d'expédients dans un quartier misérable de Beyrouth avec sa famille. Le garçon livre les commandes de ses voisins, essaie de soutirer quelques pièces aux automobilistes, aide sa mère à trafiquer des médicaments stupéfiants. Au cours d'une fugue, il rencontre Rahil, une immigrée éthiopienne sans papiers et son bébé Yonas; en l'absence de Rahil, le préadolescent s'occupe comme un frère du tout jeune Éthiopien qui, autrement, serait mort de faim.