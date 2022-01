Il s'agira de revisiter l'histoire, l'identité, la langue, la culture et la littérature amazighes, mais aussi de faire la fête. Les activités auront lieu aussi bien au chef-lieu de wilaya que dans les quatre coins de la région, dans différents établissements culturels, mais aussi dans les écoles primaires, collèges et lycées. Il ne faut pas oublier aussi que Yennayer, comme chaque année depuis des lustres, sera fêté dans les maisons au milieu de la famille notamment, autour du repas traditionnel incontournable en une telle occasion festive. Le programme de la direction de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou a été rendu public, hier, et il s'annonce aussi riche que varié, avec au menu, des conférences, des expositions, des projections de films, des pièces théâtrales, etc. Parmi les conférenciers conviés à communiquer à cette occasion, il y a des écrivains, des professeurs d'université, des auteurs de livres en tamazight, des romanciers à l'image de Hacène Helouane, Djamel Laceb, Farid Rabia, Hamid Bilek, Farid Boukhlef, Mohamed Akli Ikharbane, Farida Hacid, Amar Louafi, Ghania Mouzarine, Saïd Chemakh, Rachid Oulebsir...

Parmi les thèmes qui seront développés à l'occasion de ce programme qui s'étalera du 8 au 13 janvier, on peut citer «Du patrimoine oral en tamazight au patrimoine écrit», «Valorisation du patrimoine amazigh par le livre», etc.

Un riche menu du 08 au 13 janvier

La célébration de Yennayer sera l'occasion pour la tenue d'un Salon du livre amazigh durant toute la période concernée et ce, au niveau de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri ainsi que plusieurs projections de films en tamazight comme La colline oubliée, La montagne de Baya, L'opium et le bâton, La maison jaune, Le menteur... La célébration de Yennayer, cette année à Tizi Ouzou, sera mise à profit afin de rendre hommage au dramaturge Abdellah Mohia à travers plusieurs communications sur le thème «L'apport de l'oeuvre d'expression amazighe de Mohia à la culture algérienne». Il y aura, dans le même sillage, une journée d'étude sur «Yennayer, socle national, culturel et identitaire». Des chercheurs de l'université Mouloud-Mammeri et du Centre national de recherche de langue et culture amazighe de Béjaa sont conviés à animer cette journée d'étude dédiée à Yennayer et à sa symbolique.

De nombreux invités sont conviés

Il faut préciser qu'en plus des animateurs de la wilaya de Tizi Ouzou, de nombreux invités viendront enrichir cet événement des autres wilayas comme les délégations des wilayas de Tamanrasset, Khenchela, Oran, El Bayadh, le musée du Bardo, le Cnrpah d'Alger, le Crasc d'Oran, l'Office national du Parc culturel de l'Ahaggar... En outre, il sera procédé au lancement de la troisième édition du concours de la meilleure production théâtrale en langue amazighe produite par les associations culturelles. L'événement qui sera sans doute l'un des plus attendus sera la projection, pour la première fois à Tizi Ouzou, de la version amazighe de L'opium et le bâton. Cette dernière est programmée pour la journée du mercredi 12 janvier à 14 heures à la grande salle de spectacle de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri. La projection est coorganisée par la direction de la culture et des arts, le Haut Commissariat à l'amazighité et l'Agence algérienne du rayonnement culturel. Il faut rappeler que ce film, l'un des plus grands, produits par notre pays, a été doublé en kabyle par Samir Ait Belkacem qui a déjà à son actif, une grande expérience dans ce domaine. En marge de cette projection, une exposition sera dédiée à l'écrivain et chercheur dans le domaine de la langue et culture amazighes, Mouloud Mammeri, au niveau du même espace. De nombreuses autres activités sont prévues à la bibliothèque principale de lecture publique de la ville de Tizi Ouzou, au théâtre régional Kateb-Yacine, à l'annexe de la Maison de la culture d'Azazga, à la cinémathèque, au centre culturel Matoub-Lounès de Aïin El Hammam et dans d'autres localités.