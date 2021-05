Pour Arnold Schwarzenegger, les Oscars 2021 ont été franchement soporifiques.

L'ex-gouverneur de Californie s'est tellement ennuyé qu'il a même fini par éteindre sa télévision. «Je ne pouvais juste plus regarder. C'était tellement ennuyeux alors qu'il

y avait tant de talents sur scène.

Comment vous pouvez rendre ça aussi ennuyeux avec tous ces talents?», a-t-il demandé à Jimmy Kimmel lors de son émission.

Au final, le vétéran de Hollywood n'a pas supporté de voir une cérémonie si terne, sans spectacle ni coups d'éclat, pas plus qu'il n'a apprécié de voir l'événement déménager du Dolby Theatre à la Union Station. Et à ce titre, Arnold Schwarzenegger à une idée à souffler aux organisateurs pour l'année prochaine.

«Je pense que la prochaine fois, ils devraient organiser les Oscars sur Muscle Beach», a proposé Arnold Schwarzenegger en référence à la célèbre plage de Santa Monica où se retrouvent les culturistes et autres adeptes du fitness. Comme l'acteur de 73 ans, le public a très largement boudé les Oscars cette année puisque la diffusion de l'événement sur ABC dimanche a fait un flop historique. À peine 10 millions d'Américains ont répondu présent, contre 23,6 millions en 2020.