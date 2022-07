Plus qu'un homme d'affaires, Mohamed Affane est un homme de culture qui aspire au beau dans sa ville d'Oran. Sur son invitation, nous avons pu visiter la maison familiale du célèbre créateur de mode. Et de faire mieux connaissance quant à ses motivations et ses projets d'avenir...Cet ancien comédien de théâtre, a les murs de son bureau tapissés d'oeuvres picturales, photos souvenirs avec des stars et autres personnalités importantes du monde de la culture... Pour bien connaître cet homme, il faudrait peut-être passer la nuit à regarder ses photos. En attendant, M. Affane a accepté volontiers de nous parler de son amour pour la résidence d'Yves Saint Laurent...

L'Expression: Vous possédez un hôtel et d'autres infrastructures, en plus d'un théâtre, vous venez aujourd'hui de faire reprendre vie à une vieille maison et pas n'importe laquelle... Pourquoi ce choix?

Mohamed. Affane: S'agissant de la résidence d'Yves Saint Laurent, cela fait partie de ce qu'on est en train de faire sur le plan «culture». Il y a eu à titre d'exemple le Théâtre La Fourmi, aussi l'édition d'un livre sur Oran- nous avons décidé d'éditer un livre pour apporter quelque chose à la culture de notre ville -,ce livre sur Oran va de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Il y a un autre livre en chantier qui sera prêt d'ici la fin de l'année, qu'on appellera «Les sept arts d'Oran» où on va présenter deux peintres, deux écrivains et deux hommes de théâtre....Ce projet de restauration de la maison d'Yves Saint Laurent est en fait un vieux projet qu'on avait et qui était programmé au sein de notre démarche...

Pourquoi Yves Saint Laurent à proprement parler?

Je considère que c'est un homme oranais, un Algérien comme nous. Il est un des plus grands couturiers dans le monde. Quelqu'un de très brillant et j'ai la conviction que beaucoup de jeunes designers algériens vont être encouragés à suivre leur voie dans la mode, en sachant que ce grand couturier est algérien. Ils se diront: pourquoi pas nous! C'est un peu à l'adresse de cette jeunesse sur le plan de la haute couture que j'ai voulu faire ça, mais aussi sur le plan du tourisme qu'on a décidé de restaurer cette maison. Ça va apporter sans doute un plus à notre tourisme. Ça va être inscrit certainement dans le programme touristique de la ville d'Oran. Les gens qui viendront d'un peu partout de l'Algérie auront envie de visiter la maison d'Yves Saint Laurent. Y compris les étrangers. Ils auront sans doute le plaisir de visiter cette résidence et le musée...Ajouté à cela, il est important de préserver notre patrimoine. Les jeunes doivent avoir des repères. Dans chaque ville, il est bon de connaître les lieux phares où certains artistes ont vécu, où ont pu travailler, ont grandi...

Ça apportera une certaine richesse historique et identitaire à la ville...

Oui, exactement. Notre but est cela, en essayant de faire boule de neige. Je citerai l'exemple du petit théâtre La Fourmi, c'est ce qu'il faut avoir à mon avis pour toutes les petites villes d'Algérie. C'est un petit investissent qui permet aux gens de s'exprimer, de venir s'amuser un peu et ça fait du bien...

L'entrée à la résidence est payante croit- on savoir...

Oui, car ce n'est pas l'hôtel qui finance. Nous sommes pour info, une fondation à but non lucratif. Cette dernière s'appelle «Affane, Liberté, solidarité. Culture.». Les gens qui vont payer l'entrée de l'espace muséal, c'est pour couvrir les frais du personnel. Une fondation doit continuer, même quand nous, on disparaîtra. C'est donc très important. Le projet à propos du musée est d'aller vers un véritable musée d'enfance et de jeunasse d'Yves Saint Laurent parce qu'il a produit énormément ici en Algérie et nous, on souhaiterait faire connaître tout ce qu'il a produit, ici en Algérie.

Justement, comment avez-vous récolté tout ces croquis et en avez-vous d'autres?

J'ai fait des recherches pendant une année en France au niveau de la bibliothèque François Mitterrand, au centre Pompidou, les banques de la photo, j'ai chargé aussi des gens qui sont dans le domaine de la photographie etc où j'ai pu récolter autour de 700 croquis entre dessins et photos de jeunesse d'Yves Saint Laurent.

Vous aimez la culture parce que vous étiez vous-même artiste dans votre jeunesse...

J'ai été comédien, effectivement. J'ai plein de photos de l'époque où je faisais du théâtre à l'étranger. C'est une vieille passion, mais j'ai arrêté à l'époque, car il fallait travailler et construire son avenir. Je ne pouvais pas continuer. Maintenant que j'ai du temps, je ne fais pas du théâtre, mais je m'occupe du théâtre..Je soutiens les artistes, oui bien sûr, c'est pour cela que je suis très proche de ce monde-là..C'est une vieille passion avec laquelle je refuse de couper les ponts. Il ne faut pas...