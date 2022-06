Le coup d'envoi de la 13e édition du festival culturel local de la musique et de la chanson oranaise a été donné, dimanche au Théâtre régional «Abdelkader Alloula» d'Oran, par la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, en présence des autorités locales et de membres de la famille culturelle.

À l'ouverture, la ministre a souligné en substance que «cette édition du festival qui coïncide avec les Jeux méditerranéens revêt une dimension internationale», tout en insistant sur la promotion de la chanson oranaise

«Tabaâ El Wahrani», un genre musical propre à la région de l'Oranie qui puise ses sources dans le melhoun.

À ce sujet, Soraya Mouloudji a mis l'accent sur la valorisation du patrimoine culturel national, ainsi que sur la prise en charge et la promotion de jeunes talents. Pour sa part, la commissaire du festival, Khalida Benbali a affirmé que cette manifestation culturelle et artistique, créée dans le cadre de la préservation de la chanson oranaise et du genre musical oranais, gagne en maturité et s'affirme d'année en année. Au passage, elle a valorisé le rôle de l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (Onda) dans l'accompagnement des chanteurs en herbe notamment. La soirée d'ouverture a été marquée par la montée sur scène de jeunes chanteurs dont Maâti Hadj, Ali El Maâskri, élèves du défunt chanteur et compositeur oranais Blaoui El Houari, de même que d'autres noms dont Houria Baba, Souad Bouali, Houari Benchenet et Saber Houari qui ont proposés un bouquet de chansons. Maâti Hadj a ouvert le bal avec un bouquet de chansons puisées du répertoire local en hommage à des chantres oranais, à leur tête Ahmed Wahby et Blaoui Houari dont

«Nebghik nebghik» et «Wahran Wahran», qui ont conquis le public nombreux ayant retenti en choeur des passages avec le chanteur.

Trois soirées musicales sont au programme de ce festival, qui se poursuivra jusqu'au 28 juin en cours et qui vise à faire connaître aux différents hôtes de la ville d'Oran cet art musical, a-t-on indiqué, soulignant que chaque soirée sera animée par six chanteurs sous la direction du maestro Kouider Berkane.

D'autres chanteurs donneront du rythme et de la voix aux soirées musicales de cette manifestation artistique, dont Sid-Ahmed Gottaï, Hezil Benaïcha et autres étoiles qui ont pris le relais pour promouvoir la chanson oranaise, comme Aïda Adda, Reffas Amar, Aya Baghdadi, ainsi que des troupes du genre «bedoui» et «meddahate» et autres formations locales.

Les soirées seront riches en créativité avec de nouvelles voix à la faveur de cette manifestation en cette année exceptionnelle, tant attendue par les amoureux de la chanson oranaise, qui seront sans doute nombreux à la suivre, selon les organisateurs.