Le 14ème Salon national des arts plastiques «Abdelkader Guermaz» a été lancé, mardi, à la Maison de la culture «Abi Ras Ennaciri» de Mascara.

Pas moins de 30 artistes plasticiens professionnels et amateurs, venus de 22 wilayas du pays, prennent part à cette manifestation, organisée par cet établissement culturel, à l'occasion de la célébration du 68ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de Libération nationale.

La première journée de ce salon a été marquée par le vernissage d'une exposition de peinture au niveau du hall de la Maison de la culture de Mascara, avec plus de 100 toiles à l'huile et des objets artistiques sculptés traitant du combat du peuple algérien contre le colonialisme français pendant la révolution de novembre 1954, ainsi que des us et coutumes de différentes régions du pays.

Les organisateurs ont programmé, en marge de ce salon de trois jours, plusieurs activités comprenant un atelier de formation à l'art plastique au profit des peintres amateurs, de même que l'organisation d'un concours sur la meilleure toile exposée qui sera désignée par le jury de spécialistes. Au programme de cette manifestation figurent des soirées musicales qui seront animées par les troupes «El Maghdiria» et «El Afrah» ainsi que des visites guidées au profit des artistes participants au niveau des sites et monuments historiques de la période de résistance de l'Émir Abdelkader contre l'occupant français, à l'instar du site de la Z'mala dans la commune de Sidi Kada, le siège du commandement de l'État algérien moderne et le tribunal au chef-lieu de wilaya. L'objectif de ce salon est de permettre aux jeunes artistes plasticiens de faire découvrir leur talent, à établir des passerelles entre les artistes peintres du pays et d'encourager les jeunes à investir ce domaine, selon la même source.

À signaler que l'artiste de renom Abdelkader Guermaz dont le Salon national des arts plastiques porte son nom depuis sa création en 2006, est né en 1919 à Mascara.

Il a vécu avec sa famille à Oran où il avait fait ses études à l'Ecole des beaux-arts entre 1937 et 1940 avant de s'installer à Paris en 1961.

Ce peintre a acquis une grande notoriété dans le monde des arts plastiques. Les ventes de ses toiles étaient ses principales sources de revenu. Il est décédé en 1996.