La première édition des journées culturelles et intellectuelles de Mascara, a débuté, samedi, à la bibliothèque principale de lecture publique «Dr Yahia Bouaziz» du chef-lieu de wilaya, avec pour slogan «Mon été est plus agréable dans ma bibliothèque».La journée d'ouverture de cette première édition, à l'initiative de la bibliothèque principale «Dr Yahia Bouaziz» de Mascara, dans le cadre des vacances d'été, a été marquée par l'organisation d'ateliers, destinés aux enfants, âgés entre 8 et 12 ans, dédiés à la lecture, au dessin et coloriages, aux contes et à l'apprentissage de l'écriture des histoires et des nouvelles.Ces ateliers, encadrés par des spécialistes de la bibliothèque «Dr Yahia Bouaziz» et des hommes de lettres de la wilaya, ont enregistré la participation de quelque 195 enfants, selon les organisateurs.Le programme de cette manifestation de 20 jours comprend, notamment des expositions de livres consacrés à l'histoire de la guerre de libération, à la résistance de l'Emir Abdelkader contre le colonialisme français et des livres d'enfants, outre l'organisation de soirées poétiques et littéraires destinées aux enfants.Le jeune public sera au rendez-vous avec la présentation de pièces de théâtre ainsi que le lancement de concours sur «le meilleur petit lecteur», «le meilleur dessin d'une personnalité historique nationale»,»le meilleur petit conte» et «le meilleur poème (Qaçida)».Cette manifestation vise à sensibiliser les élèves scolarisés sur l'importance de la lecture et de les encourager à adhérer à la bibliothèque de lecture publique, durant la saison scolaire prochaine, ont fait observer les organisateurs.