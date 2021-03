L'acteur jouera dans un film tiré du comics et prêtera sa voix à une adaptation animée. Au début du mois, Brzrkr, le comics co-écrit par Keanu Reeves et Matt Kindt et illustré par Ron Garney, est sorti en librairie, rencontrant un succès immédiat. La bande dessinée s'est d'ores et déjà écoulée à 615.000 exemplaires et 11 suites sont prévues. L'acteur a à peine eu le temps de savourer son triomphe qu'il a été contacté par Netflix pour une adaptation cinéma ainsi qu'une série animée. D'après Deadline, la star de Matrix jouera le rôle-titre dans le film tandis qu'il prêtera sa voix à son personnage dans la série animée qui fera office de spin-off et viendra étendre l'univers de Brzrkr. Celui-ci met en scène les aventures de B, un demi-dieu immortel maudit et condamné à la violence même si cela lui coûte sa santé mentale. Mais après avoir vagabondé pendant des siècles sur Terre, B est en passe de trouver un refuge, et peut-être même la rédemption, en travaillant pour le gouvernement américain afin de mener des combats si violents et dangereux que les hommes ne peuvent s'y confronter. Autant d'épreuves qui lui permettront peut-être de trouver des réponses concernant sa soif insatiable de violence. Bref, un personnage torturé comme les aime Keanu Reeves.