Après « la galerie le Paon déploie ses couleurs et ses talents à l’IF Alger », c’est autour de Princesse Zazou (Brokkart) de broder ses périmètres oniriques à l’IF Alger. Une immersion alléchante dans l’univers particulier de cette artiste qui carbure à l’optimisme. « La fin de l’année 2021 approche et cette année encore a des allures de fin du monde. Cela fait maintenant deux ans que nous croyons en apprendre plus sur ce nouveau monde et deux années que les seules certitudes qui persistent sont celles de ne plus en avoir... de certitudes. Et si ce nouveau monde avait toujours été là, s’il était enfoui en chacun de nous et si chacun de nous était la clé ou la pièce du puzzle ? Partant de cette hypothèse, Princesse Zazou vous invite en cette fin d’année 2021 à embarquer à l’Institut français d’Alger, direction 2022 via le voyage « Co*Errance de Brokk’Art »une construction et déconstruction d’images et de sens, seuls ou à plusieurs pour dévoiler des pistes de lectures de ce nouveau monde. L’occasion de croiser des regards, des visions, des paroles, des idées … un esprit et refaire ensemble, le monde. » Ce sont les mots de Princesse Zazou qui expose ses œuvres depuis le 19 décembre dernier à lIinstitut français d’Alger. Ce jeudi 06 janvier à partir de 19h, elle vous invite à un talk/décryptage de ses œuvres. Pour y assister, il vous suffit de réserver à : [email protected] Un « décryptage » où Princesse ZAZOU vous révèlera tout ou presque de cette errance à plusieurs, cette cohérence de visions d’artistes témoins de leur temps, avec humour, couleurs comme cheval de Troie avec cynisme parfois et bien d’autres clés qui nous laissent penser que, peut-être, l’art serait le dernier rempart de la démocratie contemporaine.