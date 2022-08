Il s'agit du tout premier hommage qui sera rendu à l'auteur de «Mourir à Ighil» dans son village natal, situé dans la wilaya de Tizi Ouzou à une dizaine de kilomètres du chef-lieu de la daïra de Boghni.

Les organisateurs ont ainsi choisi d'organiser la première édition du Salon du livre de Bounouh en le dédiant à l'écrivain Ziani Rabia.

L'événement qui se déroulera du 26 au 28 août prochain au collège des Frères Kanane de Bounouh est co-organisé par l'association culturelle «Akal di zuran», l'association «Moh-Said-Oubelaid»,

«Ilemziene de Bounouh» en collaboration avec l'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou, l'Assemblée populaire communale de Bounouh, la direction de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou et la direction de la jeunesse et des sports.

Un riche programme, varié également, a été concocté pour cette occasion et le point le plus important est celui ayant trait au parcours de l'auteur Rabia Ziani qui sera revisité.

L'auteur Rabia Ziani est peu connu par les nouvelles générations. Pourtant, il fait partie des plus anciens écrivains algériens. Rabia Ziani a publié de nombreux livres dont des essais et des romans. On peut citer son récit émouvant se déroulant pendant la guerre d'indépendance, intitulé «El mourir à Ighil».

Il est également l'auteur des livres: «La main mutilée», «Le secret de Marie», «De la littérature universelle»... Rabia Ziani est natif de la commune de Bounouh. Mais il a vécu également à Alger et en France.

Que sa région natale lui rende hommage constitue une ingénieuse initiative qui intervient simultanément avec celle des habitants de la région de Boghni qui ont aussi décidé d'honorer l'un des leurs, à savoir, Akli Yahiatène, l'un des piliers de la chanson kabyle. L'hommage en question devait avoir lieu avant-hier mais les organisateurs ont pris la décision de le reporter en guise de solidarité avec les victimes des incendies de forêts qui ont touché plusieurs wilayas de l'est du pays.

Les organisateurs, se sont regroupés autour du comité de village Ath Mendès, où Akli a vu le jour afin de rendre un vibrant hommage à l'un des leurs.

La date de la tenue de cet hommage après son report n'a pas encore été arrêtée.

La wilaya de Tizi Ouzou a connu cet été un regain sans précédent de l'activité culturelle sous toutes ses formes. Le lancement d'un nouveau Salon du livre à Bounouh dédié à Ziani Rabia s'inscrit dans l'optique de la démarche envisagée par la direction de la cuture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou onsistant en la tenue d'un salon du livre dans chacune des vingt-et-une daïras que compte la wilaya.

Ce programme connaît un véritable engouement puisque en moins de deux années, plusieurs salons du livre se sont tenus comme prévu. Rien que durant ces six derniers mois, des Salons du livre ont eu lieu à Boudjima, Ouaguenoun, Larbaâ Nath Irathen, Ath Yanni, Ouacif... Ces Salons du livre ont vu la participation d'écrivains et d'éditeurs aussi bien de la wilaya de Tizi Ouzou que d'autres régions du pays. Ils ont permis des rencontres et des débats riches et intéressants autour du livre, de la littérature, de l'histoire...

Le Salon du livre de Bounouh sera une nouvelle occasion afin de réunir des écrivains de plusieurs horizons, de nombreuses régions mais aussi des langues amazighe, arabe et française. Mais ce qui distinguera ce Salon du livre des autres, c'est surtout le fait qu'il honorera un écrivain dont les livres méritent vraiment d'être lus car ils dépeignent avec un talent indéniable des périodes charnières de notre pays dont celle ayant précédé le déclenchement de la guerre d'indépendance ainsi que la période 1954-1962 qui a inspiré une infinité d'écrivains algériens.