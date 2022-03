Un riche programme culturel et artistique a été concocté pour célébrer la Journée mondiale de la femme à Bouira, où plusieurs personnalités littéraires locales et nationales seront honorées à l'occasion, a -t-on appris, dimanche, auprès des services de la direction de la culture. «Notre programme a débuté jeudi avec au menu une série d'activités culturelles et artistiques pour célébrer la Journée mondiale de la femme.

Nous allons honorer à cette occasion des personnalités littéraires ainsi que des plasticiennes et des artistes» a indiqué la directrice de la culture, Mme Salima Gaoua.

Le hall de la Maison de la culture Ali-Zamoum abrite plusieurs expositions dédiées aux métiers de la femme, ainsi qu'aux habits, bijoux et produits artisanaux traditionnels et locaux.

«Je participe à cette exposition avec les différents modèles de la robe kabyle», a confié, Rabia, une jeune femme venue de M'Chedallah pour faire connaître ses produits aux visiteurs.

Une autre exposition consacrée aux photographies de femmes ayant pris part à la Guerre de Libération nationale, ainsi qu'à d'autres femmes de cinéma, de lettres, est organisée à cette occasion. «Nous avons également une exposition de poterie, de produits du terroir? de livres et autres réalisations féminines», a ajouté Mme Gaoua.

Des spectacles de danse et de théâtre, ainsi que des concours du meilleur portrait de femme révolutionnaire et un autre sur la poésie marqueront les festivités célébrant la Journée internationale de la femme, qui se poursuivent jusqu'au 11 mars, selon les organisateurs. «Des conférences sur plusieurs thèmes liés au rôle de la femme dans la promotion de plusieurs domaines de la vie seront, en outre, animées par des universitaires», a fait savoir la directrice de la culture.

Une de ces conférences sera animée par l'écrivain Drissi Kamel en hommage à Marguerite Taos Amrouche, écrivaine et interprète de chants traditionnels de Kabylie, selon Mme Gaoua. «Un gala artistique sera aussi organisé, aujourd'hui, à la Maison de la culture, en collaboration avec l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel», a ajouté la même responsable.

S.B.