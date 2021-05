Un nombre impressionnant d'écrivains et d'éditeurs prendront part à la sixième édition du Salon du livre de Boudjima (22 kilomètres au nord-est du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou) dont le coup d'envoi est prévu jeudi prochain. Ledit salon durera trois jours. Il représente désormais le rendez-vous du livre le plus important de la wilaya de Tizi Ouzou au vu de l'adhésion massive qu'il reçoit aussi bien de la part des auteurs que des éditeurs, mais aussi du public. Cette nouvelle édition intervient après une année blanche (2020) à cause de la crise sanitaire. Elle est placée sous le slogan de: «Citoyenneté active», précisent les organisateurs.

Plusieurs activités au menu

Des dizaines d'écrivains des quatre coins du pays feront le déplacement à Boudjima, près de Tigzirt pour présenter et dédicacer leur livre et échanger avec leurs lecteurs. Parmi les auteurs qui seront au rendez-vous, on peut citer Amin Zaoui, Ali Mouzaoui, Sid Ahmed Hamdad, Zohra Lagha, Ahmed Benzelikha, Chabha Ben Gana, Rachid Oulebsir, Lounès Ghezali, Mohand Sadeg, Lynda Chouiten, Mohamed Abdallah, Djawad Rostom Touati, etc.

Par ailleurs, près de 40 maisons d'édition seront de la partie et éliront domicile du 20 au 22 mai 2021 à la bibliothèque communale Abdellah Mohia de Boudjima où se tiendra le Salon du livre en question. Parmi les grandes maisons d'édition qui seront présentes à cette sixième édition, il y a Casbah-Editions, Barzakh, Dalimen, El Amel, L'Odyssée, Tafat, Identité, Koukou, Achab, Chihab, Afriwen, El Hibr... Comme à chaque édition, le Salon du livre de Boudjima sera marqué par la tenue, tout au long des trois journées de son organisation, de plusieurs activités culturelles dont des conférences débats. La première journée, la bibliothèque Abdellah Mohia accueillera l'écrivain Tarik Djerroud qui animera une conférence ayant pour thème: «La laïcité est une fraternité.» Une autre conférence sera animée par l'historien Younès Adli sur «village kabyle et cité grecque: citoyenneté active en question». Quant à Mohamed Mebtoul, il décortiquera les enjeux politiques de la citoyenneté.

Dans le même sillage, une table ronde sera animée par Lazhari Labter, Mustapha Belfodil et Jugurtha Abou sur l'éveil citoyen à travers le Hirak.

Kamel Daoud, Adlane Meddi etc.

Les écrivains Kamel Daoud et Adlène Meddi se pencheront pour leur part sur le thème:«Etre journaliste et écrivain au temps du hirak».

Une autre conférence ayant pour thème «patrimoine culturel et citoyenneté» sera donnée par l'écrivain-chercheur Ramdane Lasheb. «Discours religieux et nécessité de vivre ensemble» est le thème de la communication qui sera développée par le romancier bilingue Amin Zaoui.

Il faut préciser que le Salon du livre de Boudjima intervient au lendemain du Salon du livre qui s'est déroulé récemment, à Ath Yanni et qui a enregistré un succès notable. Il intervient aussi simultanément avec la tenue de la première édition du Salon du livre d'Histoire pour la Mémoire à la Maison de la culture Mouloud Mammeri sur initiative de la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou.

Cet événement culturel aura lieu du 19 au 23 mai. Il sera suivi du Salon du livre amazigh qu'abritera Ouacif du 3 au 5 juillet.

Pour ce dernier, il s'agit aussi de la première édition. Il faut rappeler que la wilaya de Tizi Ouzou se dirige vers la tenue d'un Salon du livre dans chacune de ses vingt-et-une daïras. L'annonce en a été faite, il y a quelques jours, par la directrice de la culture et des arts.