Une nouvelle version du roman «Morituri», une oeuvre sur l'Algérie de la décennie du terrorisme, de Yasmina Khadra et adapté au cinéma, paraîtra prochainement en Algérie, 26 ans après sa parution en France, a annoncé son auteur sur sa page Facebook. Publié en 1996 aux éditions Baleine-Paris (France), «Morituri» ressort dans une version «revue» et «enrichie» aux éditions Casbah, a précisé l'auteur, rappelant que «le texte n'avait bénéficié ni des corrections d'usage ni d'une relecture avisée» au moment de sa première publication. Ecrit au lendemain de l'attentat terroriste perpétré dans le cimetière de Sidi Ali à Mostaganem, le 1er novembre 1994, «Morituri» souffrait d'incomplétude due au traumatisme de l'auteur, présent, ce jour-là, sur les lieux du carnage. Pour ces raisons, l'auteur propose à ses lecteurs «une version revue et enrichie». Auteur prolifique, Yasmina Khadra, un des romanciers francophones les plus lus au Maghreb et en Europe, publie depuis plus de 25 ans et compte à son actif une trentaine de romans, traduits dans plus de 50 langues. L'auteur de «Ce que le jour doit à la nuit» (2008), «La longue nuit d'un repenti» (2010) ou encore «La dernière nuit du Raïs» (2015) et «L'outrage fait à Sarah Ikker» (2019) a été plusieurs fois distingué en Espagne, en France, en Belgique et aux Etats-Unis. Ses romans ont été également adaptés au cinéma comme «Morituri» réalisé par Okacha Touita, «Ce que le jour doit à la nuit» adapté par Alexandre Arcady, ou encore «Les hirondelles de Kaboul» présenté en film d'animation au festival de Cannes par les coréalisatrices Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec. Les textes de Yasmina Khadra ont aussi investi le monde du 4e art comme «La dernière nuit du Rais», «L'attentat», ou encore «L'Olympe des infortunes».