William Shatner, âgé de 90 ans, devrait effectuer, selon TMZ, un vol de 15 minutes à bord de la capsule de Jeff Bezos, New Shepard. L’ex-capitaine Kirk de Star Trek, William Shatner, va-t-il devenir le plus vieil homme à aller dans l’espace ? La société américaine Blue Origin a annoncé lundi dernier prévoir sa prochaine mission de tourisme spatial le 12 octobre. La mission devrait embarquer l’acteur canadien, qui à 90 ans deviendrait alors la personne la plus âgée à se rendre dans l’espace, pour un vol de 15 minutes à bord de la capsule de Jeff Bezos, New Shepard, selon les informations de TMZ. Selon le site people américain, le vol doit être filmé pour alimenter un documentaire. William Shatner, très actif sur les réseaux sociaux, n’a pas confirmé cette information, ni Jeff Bezos. Contactée par l’AFP, Blue Origin n’a pas souhaité commenter l’information. Après Leonard Nimoy (inoubliable Spock, disparu en 2015), et de George Takei (Sulu), ses partenaires dans la fiction, William Shatner devrait décoller en direction de l’espace aux côtés de Chris Boshuizen, un ancien ingénieur de la Nasa et le cofondateur de Planet Labs, et Glen de Vries, cofondateur de la société Medidata Solutions. Le décollage est prévu depuis l’ouest du Texas à 13h30 GMT (8h30 heure locale) et ensuite, « espace, frontière de l’infini vers laquelle voyage notre vaisseau spatial… »