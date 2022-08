Le caricaturiste à la retraite, Benaouda Taouche, est décédé mardi dernier des suites d'une longue maladie, ont indiqué, mercredi dernier, ses proches. Le défunt avait exercé en tant que caricaturiste et directeur technique dans plusieurs journaux, dont «El-Djoumhouria», «La République», «L'Echo d'Oran», «Le Monde d'Aujourd'hui», «le Journal de l'Ouest» et «Liberté». En cette douloureuse épreuve, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et à l'ensemble de la corporation, priant Allah Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et de l'accueillir en Son Vaste Paradis et de prêter à ses proches patience et réconfort. Le directeur général de l'APS, Samir Gaïd, a adressé ses sincères condoléances à la famille du défunt, l'assurant de sa profonde sympathie dans cette douloureuse épreuve, et priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et de prêter à ses proches patience et réconfort.