Un bel échange musical entre le violoncelliste danois Toke Møldrup et le compositeur algérien à la mandole blanche Mohamed Rouane, a été présenté mercredi à Alger, devant un public astreint au strict respect des mesures de prévention contre la propagation du Coronavirus. Accueillie au Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA), cette belle rencontre en duo est née d'une idée datant de 2019 de l'ambassadeur du Royaume du Danemark, Mme Vanessa Vega Saenz qui a «organisé la rencontre entre les deux musiciens», autour d'une «fusion musicale inédite», a- t-elle expliqué au public, lors de la présentation du spectacle. Rendu en deux parties, le concert a permis une fusion prolifique des genres et un bel échange entre les cultures, conduits avec professionnalisme par Toke Møldrup et Mohamed Rouane. Dans des atmosphères de grands soirs, le violoncelliste danois a d'abord exécuté en solo, un répertoire classique, étalant son savoirfaire de virtuose sur le génie créatif de célèbres compositeurs du XVIIe et XIXe siècles, «Suite I» et ses sept mouvements, «Prélude», «Allemande», «Courante», «Sarabande», «Menuets I et II» et «Gigue», de Jean Sébastien Bach (1685-1750), notamment.

Les pièces, «Julie-O & Kalimba» de Marc Summer (1958) et «Sonate pour violoncelle - solo Op. No 8» de Zoltan Kodaly (1882-1967) dans le 3e mouvement, Allegro Molto, ont également été exécutées par Toke Møldrup, dans la solennité du moment et la rigueur académique. Faisant part de son «bonheur de se produire pour la première fois à Alger, devant un public aussi accueillant», Toke Møldrup a ensuite quitté la scène, sous des applaudissements nourris, pour revenir quelques instants plus tard, selon les usages de la tradition classique, avec le grand Mohamed Rouane, ainsi courtoisement introduit devant l'assistance.

Celui surnommé en Corse (France) par la presse locale en 2011, «Le poète de la mandole blanche», lors des 13e Rencontres musicales de Méditerranée, a aligné entre autres pièces de sa composition, «me» et «Andalousia», ainsi qu'un N'çraf dans le mode Zidane, brillamment exécuté et savamment soutenu par l'accompagnement judicieux du violoncelliste danois, malgré la complexité, sur le plan de la musicalité, de sa cadence composée et irrégulière.

Dans un bel élan de créativité, les deux hommes ont donné libre court à leurs instruments qui ont appris à se connaître et à se reconnaître, échangeant phrasés mélodiques et répliques de transition ou encore, en se soutenant par des accompagnements harmoniques, dans une belle randonnée onirique, empreinte d'un silence religieux.

En présence de plusieurs représentants de différentes missions diplomatiques accréditées en Algérie, le public relativement nombreux de la salle Mustapha-Kateb du TNA a longtemps applaudi les deux artistes, savourant chaque instant du concert, dans l'allégresse et la volupté.

Né en 1980 à Aarhus (Danemark), Toke Møldrup est un violoncelliste mondialement connu, qui a multiplié les tournées durant deux décennies, se produisant notamment, en Europe, aux Etats-Unis, en Amérique du Sud, en Australie, au Moyen-Orient et en Asie, ce qu'il lui a valu d'être qualifié par le journal, «The New York Times», d'«étoile montante» et d' «homme de demain».

Engagé pour développer le répertoire pour violoncelle, il compte à son actif plusieurs enregistrements, initiant de nombreuses oeuvres de compositeurs contemporains, dont «la première européenne du concerto pour violoncelle» de John Williams, «la première mondiale du concerto pour violoncelle» de Geoffrey Gordon et le «double concerto» de Christian Winther Christensen. Né en 1968 à Belcourt (Alger) Mohamed Rouane est plus connu pour ses performances en flamenco, jazz et musique du monde, un mélange des genres qui lui a permis de trouver sa voie et créer son propre style qu'il préfère appeler «Casbah Jazz». Comptant déjà à son actif quatre albums, «Rêve» (2004), «Rayon de soleil» (2006), «Heureux dans la tristesse» (2007) et «Nulle part» (2008), Mohamed Rouane oeuvre à la promotion et à la sauvegarde de la musique algérienne et de la mandole, à travers des contenus authentiques habillés de formes modernes.

La rencontre musicale en duo, Toke Møldrup-Mohamed Rouane a été organisée à Alger, par l'ambassade royale du Danemark en collaboration avec le ministère de la Culture et des Arts.

Toke Møldrup est attendu jeudi à la basilique Notre-Dame d'Afrique pour un nouveau récital pour violoncelle.