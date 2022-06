La 17e édition de «Andaloussiate El Djazaïr» a été clôturée, vendredi soir à Alger, par un concert de musique andalouse animée par les associations «Maqam» de Constantine et «El Djazaïria El Moussiliya» d'Alger, à l'issue duquel plusieurs artistes de la musique andalouse ont été honorés. Lors de cette cérémonie qui a duré près de deux heures et à laquelle a pris part un large public mélomane épris de musique andalouse, l'association Maqam a présenté la célèbre qacida de Saleh Bey Galou el Arab Galou, puisée du patrimoine andalou et l'une des plus belles chansons du Maalouf constantinois. Créée en 1995, l'association culturelle et musicale «Maqam» figure parmi les associations constantinoises de renommée dans l'art du Maalouf, qui oeuvre à la préservation de ce patrimoine musical andalou algérien et à la formation des jeunes dans ce domaine. La troupe a participé à de nombreuses manifestations artistiques, tant en Algérie qu'à l'étranger et a été primée dans plusieurs concours et festivals nationaux. Elle compte également plusieurs albums dans le Malouf, hawzi, zadjal, madih et autres. En deuxième partie de la soirée, l'association «El Djazaïria El Moussiliya» a conquis le public avec Nouba Medjenba avec Inqlab Zidane. Créée en 1930, l'association «El Djazairia El Moussiliya», fusion entre les associations «El Djazaïria» et «El Moussiliya», est une école artistique spécialisée dans la formation musicale. Les deux associations ont été honorées lors de cette cérémonie où plusieurs personnalités de la musique andalouse ont été honorées, à l'instar de Mohamed Khaznadji, Salima Maâdini, Zerrouk Mokdad, Youcef Ouznadji, Kamel Belkhodja et Bachir Mazouni. À cette occasion, des artistes andalous connus, décédés, ont également été honorés, à l'instar d'Ismaïl Henni, Hassan Benchoubane, Mohamed Bastandji, Khereddine Bastandji et Sid Ahmed Serri. Ouverte le 19 mai dernier, la 17e édition de «Andaloussiate el Djazaïr» a vu la participation d'associations de musique andalouse de plusieurs wilayas en présence de nombreux jeunes talents. Cette manifestation a été organisée sous le slogan «Noubat El Mahroussa durant la fête de l'Algérie».