Le célèbre réalisateur Belkacem Hadjadj, réalisateur de l'illustre film historique consacré à Fadhma Nsoumer, a été honoré dimanche dernier à Tizi Ouzou lors de la clôture de la première édition du Salon du livre d'histoire pour la mémoire. Son film sur Fadhma Nsoumer a été projeté à la fin du salon. Il a, en outre, animé une conférence sur l'écriture du scénario historique.

La première édition du Salon national du livre d'histoire pour la mémoire, qui s'est tenue à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou et dans d'autres établissements culturels de la wilaya a pris fin dimanche dernier, avec une dernière journée riche en activités culturelles diverses.

Cette première édition d'un Salon du livre inédit, a été un succès, notamment par le nombre considérable des intervenants, mais aussi par la diversité des livres d'histoire et autres exposés à la vente tout au long de la durée du Salon du livre d'histoire pour la mémoire. Nabila Goumeziane, directrice de la culture et des arts de la wilaya de Tizi ouzou organisatrice de l'événement, a indiqué que ce salon est un évènement durant lequel les participants et les organisateurs ont vécu des moments de mémoire collective et d'Histoire profonde très intenses, à travers des témoignages, des récits, des échanges de l'ensemble des participants et de nos concitoyens. «Je remercie vivement tous ceux qui ont répondu présent à notre invitation: anciens combattants, auteurs, historiens, chercheurs, artistes, maisons d'édition, institutions, famille révolutionnaire, associations et tous nos invités», a souligné Nabila Goumeziane lors de la cérémonie de clôture.

Cette cérémonie de clôture très émouvante a été marquée par la présence et l'intervention faite par le célèbre réalisateur: Belkacem Hadjadj. Ce dernier a, d'ailleurs, été honoré à cette occasion par la direction de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou pour son apport à la promotion du cinéma algérien de manière générale et celui d'expression amazighe en particulier. Pour rappel, Belkacem Hadjadj est le réalisateur de deux longs métrages en tamazight: Machaho et Fadhma Nsoumer.

Cérémonie émouvante

La dernière journée du Salon du livre d'histoire pour la mémoire a été marquée par l'animation d'une conférence sur la transmission de l'histoire à la jeune génération ainsi que par un concours inter-lycées autour de l'histoire organisé en collaboration avec la direction de wilaya de l'Education nationale de Tizi Ouzou.

Caravane livresque

Il y a eu aussi une caravane livresque vers Azra, village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou pour l'année 2021 où un riche programme culturel y a été concocté. Par ailleurs, de nom-breux écrivains ont animé des ventes-dédicaces à l'occasion de la dernière journée du salon à l'instar de Abdelkrim Tazaroute qui a dédicacé son livre consacré au chanteur Brahim Izri et intitulé «Le troubadour des temps modernes».

D'autres auteurs ont dédicacé leurs ouvrages comme Mohand Sadeg, Lynda Hantour, Chabha Ben Gana, Hocine Toumi, Djamila Lounis Belhadj, Nassima Rabhi, Rachida Ben Sidhoum, etc. Il faut rappeler que tout au long de la semaine qu'a durée le salon, de nom-breux thèmes y ont été développés par des spécialistes à l'instar de la conférence sur l'histoire d'Algérie animée par l'historien archéologue Abderrahmane Khelifa suivie d'une vente-dédicace de son nouvel ouvrage intitulé: «La Q'ala des Béni Hammad reine du Hodna, de l'Aurès et des Ziban». Il y a eu des communications dans le même cadre sur les Journées historiques du 8 mai 1945 et du 19 mai 1956.