Le ministre de l'Éducation nationale Abdelhakim Belabed a mis en avant, lundi à Alger, l'importance de promouvoir la lecture dans la vie de l'enfant de façon à développer ses compétences dans la réflexion, l'analyse, la critique et l'expression.

Supervisant la cérémonie de distinction des lauréats de la 5ème édition du concours «Défi de la lecture arabe», le ministre a déclaré que l'Algérie «a adhéré à ce projet car convaincue que l'avenir des nations réside dans l'implication sérieuse des enfants dans la lecture méthodique et objective».

Cette adhésion «dénote la passion de nos enfants pour la lecture et reflète l'intérêt qu'accorde notre système éducatif à cette activité et ses fondements» et ce «pour une école nationale faisant de la lecture un objectif...», a soutenu le ministre.

L'importance de lire

Soulignant que cette édition «a connu, en dépit de la pandémie, un saut qualitatif en termes de participation»,. Belabed a ajouté que ce concours «porte en lui l'esprit de la victoire pour le savoir et la connaissance et réaffirme l'importance de la lecture». Il a rappelé que la cérémonie de distinction coïncide avec deux dates religieuse et nationale, la première le Mawlid Ennabaoui Echarif qui a fait du savoir et de la connaissance le slogan de la nation et exhorte à la quête du savoir, la seconde étant la Journée de l'émigration du 17 octobre 1961 «commémorant les évènements héroïques et historiques du peuple algérien contre le colonialisme français criminel et brutal».

La représentante des Emirats arabes unis, Mme Mouza Suleiman Al-Hassani, a soutenu que cette manifestation «procède des relations étroites liant les deux pays» et traduit «les relations historiques et fraternelles solides entre les dirigeants et les deux peuples frères».

Pour elle, cet évènement se veut «une autre réalisation dans l'histoire des relations distinguées que nous espérons contribuer à les hisser au plus haut niveau lors des prochaines étapes».

Distinction de 10 lauréats

Le conseiller du président de la République, chargé des archives et de la Mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi, est revenu sur les festivités du Mawlid Ennabaoui pendant la colonisation, estimant qu'elles «étaient parmi les moyens de lutte» et que «le Mawlid était une bouffée d'oxygène d'autant qu'il était célébré dans les mosquées et animé par l'Association des ouléma, notamment à travers les hymnes nationaux».

La cérémonie de distinction a également connu la présence d'un nombre de membres du gouvernement, du wali d'Alger et de responsables de plusieurs établissements culturels et éducatifs.

Cette 5e édition a connu la distinction de dix lauréats, à leur tête, Cherati Mohamed de Médéa à la 1ere place, de Saker Abdelhak de Guelma à la 2e place et de Bououne Nour El Yaqine de Batna à la 3e place.

Le «Défi de la lecture arabe» est considéré comme un des plus importants projets culturels émiratis lancés par Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président de l'État des EAU, président du Conseil des ministres, émir de Dubaï en 2015.

Le 1er titre a été remporté par l'élève Mohamed Djeloud (7 ans) de la wilaya de Constantine.