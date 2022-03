Anyès Bemouhoud et Liza Aït Chikh ont été élues respectivement miss Béjaïa et miss Sahel à l'issue de deux concours de beauté. Ce sont les deux derniers événements qui illustrent la reprise de l'activité artistique dans la wilaya de Béjaïa. La jeune Anyès Bemouhoud, âgée de 22 ans, a été élue miss Béjaïa 2022, à l'issue de la finale de la 10ème édition du concours de beauté organisé au niveau du parc de loisirs de Béjaïa, vendredi dernier, par l'association Femmes actives de Béjaïa, présidée par Louiza Merzouk. Les deux dauphines sont respectivement Aldjia Kechidi et Souaâd Chahrazed.Les candidates finalistes ont été retenues après une présélection qui a concerné plusieurs dizaines de jeunes filles venues toutes de la région de Béjaïa. Le jury, composé de Oulebsir, Tabchouche Sabrina et Nabila Imloul ont fait un excellent travail après avoir eu quelques difficultés à départager les cinq candidates. Du bon travail, basé sur des critères liés à l'élégance, la démarche, la beauté et le niveau d'instruction (culture générale).

Un public nombreux, composé exclusivement de femmes, était présent. En plus des adhérentes de l'association et d'invitées, bon nombre d'autres femmes ont tenu à suivre cette finale. Pour faire patienter le public, entre les différents passages des filles, plusieurs activités artistiques ont été présentées par de jeunes artistes. Il s'agit de spectacles de chants et de danses, et de tours de magie, qui ont émerveillé les personnes présentes, notamment les enfants.L'autre événement du genre, organisé le lendemain, a vu émerger la jeune Liza Chikh, âgée de 20 ans, étudiante. Elle a été élue miss Sahel à côté du jeune mister Bouzida Hamid. Organisé par Hassina Benali, président de l'association «Sahel événement et tourisme» à la salle des fêtes «Mouhli» dans la ville côtière d'Aokas, ce deuxième concours, qui est sa deuxième édition, a vu la participation de huit jeunes filles lesquelles ont défilé devant un public composé majoritairement de femmes. Louiza Merzouk, de l'association «Femmes actives», et Oulebsir ont composé le jury de ce concours. Les miss ont été récompensées par un voyage en Tunisie offert par JIL Voyage, tandis que les dauphines ont bénéficié de divers cadeaux. Ces deux événements, qui ont vu une participation massive, illustrent à eux seuls la reprise normale de la vie à Béjaïa. Les concours de beauté, qui contribuent, à Béjaïa à la lutte contre l'obscurantisme, donnent de la couleur à la vie de Béjaïa, une ville qui se réanime peu à peu après deux longues années de disette en raison de la pandémie. Bien avant la crise sanitaire, ce genre d'activité s'invitait régulièrement dans le paysage culturel et artistique de la ville. Le mannequinat reste un métier peu développé en Algérie. Le poids des traditions, dans une société conservatrice laisse peu de choix aux jeunes filles et aux jeunes gens pour se lancer dans l'aventure. Les multiples concours de beauté initiés ces dernières années à Bejaia, Tizi Ouzou, Alger et d'autres villes du pays ont permis la démocratisation de cette profession qui ailleurs, est un métier à part entière. Ce développement est largement constatable sur les réseaux sociaux, notamment Instagram où des jeunes filles et des jeunes gens font valoir leurs aspects physiques et mentaux.