Les 6èmes Journées nationales du court-métrage de Béchar (Jncmb) se dérouleront du 20 au 25 décembre prochain à la Maison de la culture Kadi-Mohamed, a-t-on appris des organisateurs de cette manifestation cinématographique. Il est attendu la participation à cette manifestation d'une quinzaine d'oeuvres de jeunes cinéastes-amateurs, retenues par le comité de présélection, a affirmé Amari Hamdani, directeur de la Maison de la culture, principale organisatrice de cette rencontre nationale cinématographique. ‘'A cause de la pandémie de la Covid-19, ces Journées nationales cinématographiques ont été gelées de 2019 à 2020, et avec cette reprise, nous espérons voir des oeuvres à la hauteur de nos objectifs et ambitions de promotion et de développement d'activités cinématographiques de jeunes talents issus de différentes régions du pays'', a-t-il souligné.

Des appels à participation à ces journées cinématographique ont été lancés à travers les différents réseaux officiels et sociaux, pour permettre au comité de présélection de faire le choix d'oeuvres de qualité pour cette manifestation, a ajouté M. Hamdani. ‘'Pour ces 6èmes Jncmb, le thème des oeuvres sera généraliste pour permettre à un grand nombre de jeunes cinéastes-amateurs d'y participer et de faire connaître leurs oeuvres au public et aux membres du jury, qui aura à sélectionner trois meilleures oeuvres'', a-t-il soutenu. Lors de la cérémonie de clôture de la précédente JJncmb (édition de novembre 2019) et dont les trois premiers Prix ont été remportés respectivement par Khaled Bounab (Alger), Mourad Khan (Alger) et Boukaf Mohamed Tahar (Annaba), les participants avaient appelé à la création, en coordination avec le mouvement associatif activant dans le domaine, d'un festival national dédié au court-métrage pour développer le cinéma national et encourager les jeunes cinéastes.