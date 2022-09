«Barbarian», un film d'horreur à petit budget, a fait frissonner suffisamment de spectateurs pour parvenir à se hisser en tête du box-office ce week-end, selon des chiffres provisoires du cabinet Exhibitor Relations publiés avant-hier. Dans cette production de 20th Century et New Regency, une femme (Georgina Campbell) loue une maison pour un court séjour dans un quartier malfamé de Détroit. À son arrivée, elle découvre qu'elle a aussi été réservée par Bill Skarsgard - le clown diabolique des terrifiants films «Ca».»Barbarian», au casting duquel figure aussi Justin Long, a été applaudi par la critique. Le magazine Variety l'a qualifié de «nouveau classique du film d'horreur».Les 10 millions de dollars récoltés pour son premier week-end d'exploitation constituent «un bon démarrage» pour un film d'épouvante à petit budget, selon David Gross, de Franchise Entertainment.Une autre sortie s'est emparée de la deuxième place, le film bollywoodien «Brahmastra: Part One - Shiva», produit par une filiale de Disney, qui a amassé 4,4 millions de dollars - un score qui relève de l'exploit pour une oeuvre en langue hindi diffusée dans 810 cinémas seulement.Il suit les aventures d'un jeune Indien nommé Shiva, dont l'amour pour la jeune Isha est compliqué par son lien inattendu avec une société secrète. Deux autres volets sont à venir.