L'Institut français Alger vous convie le jeudi 27 janvier de 18h00 à 20h00, à une rencontre avec Azouz Begag, écrivain et ancien ministre français. Cette rencontre se tiendra dans le cadre de l'événement «La Nuit des Idées».

La rencontre aura pour thème «Quel socle pour une construction méditerranéenne?» Pour y assister, il suffit de réserver votre place à l'adresse suivante: [email protected] (Re)-construire ensemble, c'est apprendre aussi à vivre ensemble et revisiter les conceptions contemporaines du collectif.

Les deux rives de la Méditerranée montrent des ressemblances culturelles, sociales, parfois économiques, qui tendent à les rapprocher au sein de ce qu'on appelle la construction méditerranéenne.

Quels seraient en somme les bases et fondations sur lesquelles on pourrait construire une Méditerranée culturelle à échelle humaine? Ce sont là quelques questions fondamentales auxquelles Azouz Begag tentera d y répondre.