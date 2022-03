«Orkia Marghiche est une artiste autant passionnée de la peinture que des technologies de pointe et d'intelligence artificielle», telle que présentée par la journaliste Kafia Aït Allouache. L'artiste, écrit-elle, vient de combiner tous «ces amours» pour créer l'exposition «Aux frontières du réel et du virtuel», inaugurée, samedi dernier, à la villa Abdellatif de l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) à Alger.

Elle a réalisée pas moins de 30 peintures numériques, représentant en particulier les styles de vie et la femme algéroise dans son authenticité et sa splendeur, à travers, «El Hayek, laâ jar, la cocotte en cuivre, ses parfums et ses outils de beauté...» dans un tableau intitulé «femme cygne». Elle exprime également l'espoir dans sa toile intitulée «La main de l'espoir» qui reflète la lutte, la foi en soi et en ses capacités, pour se convaincre que pour elle l'espoir existe toujours. Elle compose, également, des tableaux délimitant des portraits, des objets, des natures mortes, et des paysages.

Cette exposition, la première pour cette artiste autodidacte, spécialisée en surréalisme et le figuratif, pourrait être qualifiée «d'art en mouvement» estime l'auteure de cet article. L'artiste souligne: «J'utilise l'abstrait digital, les pastels, ainsi que des techniques plus modernes» et d'expliquer que «bien qu'il y ait une différence entre la peinture figurative, qui restera toujours «noble», et la peinture numérique, «la passion demeure la même».

«Je voulais être au diapason de l'ère numérique qui se propage dans le monde. Bien qu'il n'a pas encore trouvé sa place chez nous, mais les choses bougent petit à petit, parce que le monde change avec tous ses aspects de vie et l'art aussi. Il se modernise, donc il faut suivre cette modernisation...» a-t-elle souligné. Pour l'artiste, «il faut d'abord connaître la technologie! Au moment de mes créations je peux avoir de l'intensité et de la matière en profondeur. Je travaille sur ‘' photo shop'' et cela donne un très bon résultat après l'impression de la toile. Il n'y a pas une grande différence avec le fait de peindre avec un pinceau. Il faut d'abord savoir dessiner, faire des croquis, réfléchir à la composition de sa toile et à ses couleurs.». «Pour elle, connaître et maîtriser les logiciels de peinture numérique est essentiel pour s'approprier un outil, palette et multiples options qui n'ont de limites que l'imagination de l'auteur.». Pour Orkia, la période du confinement, due à la pandémie du coronavirus, lui a été favorable, puisqu'elle lui a permis de libérer sa créativité, d'occuper son temps, de faire de nouvelles découvertes, notamment pour exprimer ses «ressentis les plus profonds, ses émotions, sa sensibilité et sa créativité aux rythmes de ses pinceaux». Elle a pu développer sa peinture et intégrer d'autres éléments et techniques en s'orientant vers un style abstrait ou semi-abstrait digital. C'est en poussant ses investigations sur la peinture numérique, à partir de l'an 2000, et en choisissant comme technique alternative, celle ayant les effets d'une peinture conventionnelle, qu'elle comble l'absence de différence entre les compositions de couleurs naturelles et synthétiques et celles des pixels colorés. Née à El Biar, à Alger, Orkia avait dès son jeune âge la passion du dessin et de la peinture. Ses productions sont admirées depuis ses classes primaires. Elle a suivi cette voie, partagée entre ses études et son envie de peindre des toiles. Elle compte à son actif des expositions organisées régulièrement de 1983 à 2015 dans différentes galeries d'Alger où ses oeuvres ont reçu plusieurs prix et mentions.