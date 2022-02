Dans le cadre des expositions mensuelles 2021, l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel Aarc, organise à travers son département Arts visuels, une exposition de peinture virtuelle de l'artiste peintre «Orkia Marghiche» Intitulé «Aux frontières du réel et du virtuel». Le vernissage de l'exposition se tiendra, le samedi 26 février 2022 à Dar Abdellatif à partir de 15h00. À noter que Marghiche Orkia est une artiste peintre autodidacte, Orkia Marghiche est née à El Biar,sur les hauteurs d'Alger, elle vit et travaille actuellement à Alger. Dès son jeune âge, la passion du dessin et de la peinture retient l'attention de sa famille et ses proches qui l'encouragent. Ils réalisent que son talent est un don exceptionnel. Ses dessins sont admirés depuis ses classes primaires et elle a suivi cette voie, partagée entre ses études et son envie de peindre des toiles. Son style s'est manifesté à travers la passion des couleurs nourrie par son inspiration, ses émotions, sa sensibilité et sa créativité aux rythmes de ses pinceaux. Elle compose des tableaux délimitant des portraits, des objets, des nature morte et des paysages auxquels elle donne une valeur symbolique. Orkia évolue dans les styles figuratif et surréaliste exprimés à travers l'acrylique et la peinture à l'huile par des nuances de couleurs imprégnés d'harmonie et de contrastes. Elle compte à son actif des expositions organisées régulièrement de 1983 à 2015 dans différentes galeries étatiques d'Alger où ses oeuvres ont reçu plusieurs prix et mentions. Voulant élargir sa vie professionnelle, elle se lança durant les années 2000 dans la haute couture et la création de mode dont le parcours sera repris dans sa prochaine biographie de styliste modéliste. Orkia développe sa peinture et intègre d'autres éléments et techniques en s'orientant vers un style abstrait et /ou semi-abstrait digital. C'est en poussant ses investigations sur la peinture numérique choisie comme technique alternative ayant les mêmes effets d'une peinture conventionnelle, qu'elle découvre l'absence de différence entre les compositions de couleurs naturelles et synthétiques et celles des pixels colorés. On peut obtenir de l'intensité et de la profondeur: les deux approches diffèrent mais la façon de créer est la même. Les dessins naissent sur une tablette graphique à partir de fortes compositions de formes et de couleurs obtenues par divers logiciels (Photoshop, Painting...) qui donnent des résultats fulgurants après l'impression sur toile. Orkia est connectée avec des personnes éclairées et pleines d'imagination qui s'intéressent à son Art, d'où son intérêt pour le monde virtuel comme vecteur idéal de communication.