À l'occasion de l'ouverture de la saison artistique et culturelle 2022/2023, l'opéra d'Alger Boualem Bessaïh organise, les 3 et 4 septembre 2022, à partir de 9h, un concours national pour la sélection de musiciens et de solistes professionnels pour son orchestre symphonique, a indiqué un communiqué de l'opéra.

Les personnes désirant se porter candidates doivent envoyer leurs CV, photos et vidéos à l'adresse électronique suivante: [email protected] avant le 20 août 2022, pour participer à ce concours.

Les candidats qui seront sélectionnés par la direction générale de l'opéra seront contactés pour participer à ce concours organisé àl'occasion de l'ouverture de la saison culturelle et artistique 2022/2023.Pour prendre part à ces auditions, les critères de sélection du musicien d'orchestre sont: la lecture musicale obligatoire (déchiffrage) et la justesse de l'intonation et précision rythmique. Les critères de sélection du musicien soliste (Tous genres musicaux confondus) sont: La grande virtuosité instrumentale et la lecture musicale facultative. Faire parvenir vos candidatures (CV, photos et vidéos qui ne dépassent pas 05 minutes) à l'adresse Email: [email protected] avant le 20 août 2022 pour une éventuelle présélection. Les candidats présélectionnés seront contactés par la direction de l'opéra d'Alger pour se présenter à l'audition. NB: il est porté à la connaissance des candidats à l'audition prévue les 03 et 04 septembre 2022 à l'opéra d'Alger, non-résidents à Alger, que les frais de transport, restauration et hébergement ne sont pas pris en charge par l'établissement de l'opéra. Pour toute demande d'information, un numéro est mis à disposition des intéressés: 023.28.93.63.