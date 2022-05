La cérémonie d'ouverture s'est déroulée dans un climat convivial en présence de nombreux écrivains venus des quatre coins de la wilaya ainsi que de plusieurs maisons d'édition. Parmi les écrivains présents à ce salon, on peut citer Ahmed Nekkar, Djamel Laceb, Mohand Sadek, Abderrahmane Yefsah, Mohand Arkat, Rachid Boukherroub, Chabane Imache... Il faut préciser que deux parmi les écrivains présents pour y animer des séances de ventes-dédicaces, à savoir Rachid Boukherroub et Djamel Laceb, sont lauréats du Grand Prix littéraire «Assia Djebar» du meilleur roman en langue amazighe. Rachid Boukherroub avait obtenu ce Grand Prix pour son roman «Tislit n ughanim» (éditions El Amel) et Djamel Laceb pour son roman «Nna Ghni» (éditions Imtitad). Pour rappel, Rachid Boukherroub est également lauréat du Grand Prix du président de la République pour son roman «Aken ida wnihwa semmit-as».

Les visiteurs du Salon du livre de Ouaguenoun pourront aussi rencontrer le romancier et essayiste Abderrahmane Yefsah, ayant obtenu le deuxième prix Tahar Djaout pour son roman «Et Cain tua Abel». Abderrhmane Yefsah, écrivain originaire de Tala Amara dans la commune de Tizi Rached, est l'auteur d'essais comme «Souviens-toi, ô Algérie, de Smail Yefsah et de tous les autres» et «Tamda Lablatt et Taourga ou la légende d'Ahmed Omar Mahieddine».

Le chemin du savoir

Le Salon du livre de Ouaguenoun accueille l'écrivain Chabane Imache, fils du militant nationaliste, Imache Amar. Parmi les maisons d'édition ayant pris part à cet événement culturel régional, qui s'étalera jusqu'au 9 du mois en cours et qui est organisé par l'association culturelle Igran de Ouaguenoun sous le thème «Le chemin du savoir», il y a les éditions La pensée, Identité, Tamagit,... Il y a lieu de noter que le Salon du livre de Ouaguenoun est organisé sous le parrainage de l'Assemblée populaire communale de Ouaguenoun, l'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou, la direction de la culture et des arts, la direction de la jeunesse et des sports, l'Odej et le foyer de jeunes de Ouaguenoun. Cette première édition est dédiée au poète décédé et originaire de la région, à savoir Ali Makour. Cet événement sera suivi d'un autre du même genre et dans la même localité.

Salon du livre Matoub-Lounès

Il s'agit d'un autre Salon du livre qui sera organisé par l'association culturelle «Tamusni» de Ouaguenoun en partenariat avec l'APW de Tizi Ouzou et l'APC de Ouaguenoun. Ce dernier sera organisé sous le slogan «Salon du livre Matoub-Lounès à Ouaguenoun». Il aura lieu les 23, 24, et le 25 juin 2022 à la bibliothèque communale de Ouaguenoun. Les organisateurs ont fait coïncider sa tenue avec l'anniversaire de l'assassinat du Rebelle.

Le programme comprendra des expositions ventes de livres, des conférences débats, notamment concernant les ouvrages écritS sur Matoub Lounès, des ateliers de dessin pour enfants, des ateliers de contes pour enfants, des récitals poétiques, des ateliers d'écriture pour jeunes, une conférence sur la promotion du livre, un atelier de bandes dessinées et une conférence sur la littérature d'expression amazighe... Entre-temps, la commune limitrophe de Boudjima abritera les 2, 3 et 4 juin prochains la 7ème édition du Salon du livre qui se tient à la bibliothèque Abdallah-Mohia du chef-lieu. Ce salon est organisé par l'Assemblée populaire communale de Boudjima en collaboration avec l'APW de Tizi Ouzou, les associations «Un livre, une vie», «Idles-negh» et la Ladc. Cette nouvelle édition sera placée sous le thème «Le livre, vecteur de développement». L'oganisation des Salons du livre est propagée dans la wilaya de Tizi Ouzou où, en plus de ceux cités, il y a celui d'Ath Yanni ainsi que le Salon du livre d'expression amazighe de Ouacif. Il y a aussi le plus ancien des Salons du livre de la wilaya à savoir, le salon Djurdjura du livre, qu'organise la direction de la culture à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri.