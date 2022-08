Il s'agit d'un grandiose hommage à l'un des monuments de la chanson kabyle, Akli Yahiatène, qui a plus de 89 ans et qui continue de chanter, aussi bien sur scène, que dans les studios.

L'hommage à Akli Yahiatène est donc programmé pour la journée du 19 août prochain au village Ath Mendès qui a vu naître et grandir cet immense artiste.

De nombreuses parties sont impliquées dans l'organisation de cette cérémonie, sous la houlette du comité de village Ath Mendès.

Pour l'instant, les détails de cet événement n'ont pas été dévoilés. Ils le seront bientôt, a-t-on appris. Mais une chose est sûre, il s'agit d'un événement important qui marquera sans doute les esprits. Il était, en effet, temps qu'un hommage à la hauteur de la dimension acquise par Akli Yahiatène lui soit rendu dans son village natal après qu'il eut été honoré un peu partout ailleurs.

Akli Yahiatène a été honoré il y a une dizaine de jours à Alger, pour rappel. Mais un hommage dans le village natal de l'artiste revêt un goût et une saveur particulière.

Akli Yahiatène a brillé pendant des décennies et il continue de scintiller et de séduire toutes les générations de fans aussi bien en kabyle qu'en arabe car il a chanté dans les deux langues.

Un succès immortel

D'ailleurs, l'une de ses chansons phares, «El menfi», il l'a chantée en langue arabe algérien.

Un succès immortel ayant bercé plusieurs générations et ayant été repris par de nombreux autres artistes.

Parmi les chefs-d'oeuvre d'Akli Yahiatène, on peut aussi citer «Jahagh bezzaf dameziane», très émouvante chanson qui traite d'un thème qui était très en vogue à l'époque où Akli Yahiatène l'avait composée. Il s'agit du phénomène de l'émigration.

Yahiatène y décrit et déplore les conditions de vie d'un émigré happé très jeune à sa terre natale pour se retrouver loin des siens et dans un pays qui, au lieu de lui offrir la belle vie souhaitée dans ses rêves candides, ne lui a servi que l'amertume et la douleur de l'exil avec tout ce que ce dernier charrie dans son sillage comme solitude, souffrance, nostalgie, vide affectif...

Akli Yahiatène a abordé de nombreux thèmes dans ses chansons et il fait partie des ténors de la chanson kabyle. Il a côtoyé toutes les sommités artistiques de sa génération à l'instar de Salah Sadaoui, Kamel Hamadi, Chérif Kheddam... Akli Yahiatène naquit en 1933 dans le village qui lui rendra hommage le 19 août prochain, Ath Mendès.

Ténor de la chanson kabyle

Dès qu'il est arrivé en France en 1950, il s'est rapproché des grands chanteurs de l'époque comme Slimane Azem, El Hasnaoui, Zerouki Allaoua, etc. Il ne tarda pas à s'imposer sur la scène artistique grâce à son talent, mais aussi à sa voix magnifique ainsi qu'aux compositions musicales qui lui servaient de supports à ses textes. On peut citer les envoûtantes chansons: «Akham, Taremant», «À âami Lhoucine», «Inès i mlaâyun n Tawès», «Aminigh awal fahmith», «A laâlam», etc. Akli Yahiatène avait également fait un tabac avec sa célèbre chanson: «Zrigh Ezzin di Michelet». Son dernier album intitulé «Oh ami» a été édité en 2018. C'est le premier chanteur algérien à avoir édité un nouvel album à l'âge de 85 ans!

Il continue même d'animer des galas comme ce fut le cas le mois de Ramadhan dernier. Il s'est produit à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri et le public a été agréablement surpris de redécouvrir son artiste préféré toujours égal à lui-même.

Même à près de 90 ans.