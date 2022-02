Artissimo Hub Créatif lance l'atelier blanc qui est un atelier de recherche et création qui utilise différents modes d'expression (collage, récupération, couleur, peinture, dessin,etc....). L'objectif de cet atelier est d'apprendre à s'exprimer en utilisant les techniques de l'expression plastique et artistique afin de développer son propre langage artistique, ainsi que ses connaissances techniques et plastiques au service de la création. Un atelier où se retrouvent des passionnés néophytes, des étudiants des beaux-arts et autres écoles, des étudiants qui préparent un concours d'entrée dans une école d'art en Algérie ou ailleurs, des artistes et designers confirmés qui souhaitent se retrouver en groupes pour régler des dilemmes dans leurs créations artistiques. Un moment d'échange et de co-création pour concrétiser des projets personnels et un projet collectif. L'atelier sera animé par Karim Sergoua, artiste plasticien et professeur à l'école des beaux-arts depuis plus de 32 ans, à son actif plusieurs expos collectives et individuelles en Algérie et à travers le monde, membre fondateur du groupe Essebaghine, référent technique et artistique des biennales de la Méditerranée. Les cours sont destinés à des groupes d'adultes à partir de 18 ans et ce, tous les lundis de 18h à 20h. L'inscriptions en cours se fait sur place, places limitées!