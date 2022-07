Huit artistes algériens et du monde arabe participeront à l'exposition collective «Summer collection», prévue du 24 juillet au 24 octobre à Alger, a annoncé récemment la Diwaniya Art Gallery, organisatrice de cet évènement.

L'exposition englobera les oeuvres de huit artistes de différents horizons, notamment algériens, à savoir Abdelmalek Madjoubi, Zoubir Hellal, Ali Boukhalfa et Karim Sifaoui qui exposeront leurs oeuvres dans les domaines de la peinture, des arts plastiques, de l'architecture, du design et de la sculpture, outre les artistes arabes Ghaleb Hawila (Liban), Mohamed Al-Ameri (Jordanie), Wael Darwish (Egypte) et la jeune artiste Zeyneb Chiaâ (Mauritanie). «Summer collection», exposition à la dimension régionale et internationale, se veut un espace pour la valorisation d'oeuvres portant un message empreint d'humanité et représentant une identité culturelle et une valeur artistique, à même de contribuer au développement et à l'essor du marché de l'art en Algérie pour lequel «la Diwaniya oeuvre, depuis sa création, à poser les bases à travers ses différents projets», selon les organisateurs.

L'exposition inclura des toiles de brillants artistes de calligraphie arabe moderne, d'art abstrait et de symbolisme. Fondée en 2021 par le plasticien algérien Hamza Bounoua, Diwaniya Art Gallery ambitionne de «représenter l'art algérien et des artistes étrangers dans différents évènements d'envergure».