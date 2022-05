Les Glycines centre d'études diocésain, à Alger, accueille le jeudi 19 mai à partir de 19h une rencontre placée sous le thème: «Archives d'architectes». Il s'agira de répondre à la question: «Quelles contributions à l'écriture de l'Histoire? Cas du fonds d'archives Jean-Jacques Deluz..» La conférence sera animée par Mourad Bouzar, historien de l'art. architecte et urbaniste suisse formé à l'École polytechnique universitaire de Lausanne, Jean-Jacques Deluz (1930-2009) a vécu et exercé près de cinquante années à Alger. Figure emblématique de l'architecte oeuvrant en condition d'expatriation, témoin des politiques urbaines en situation de décolonisation, auteur et pédagogue, la perception de son oeuvre et de son parcours demeure néanmoins fragmentaire. Le dépôt de ses archives au Centre d'études diocésain d'Alger -les Glycines- au printemps 2014 a autorisé, dès l'automne 2016, la conduite d'une première recherche à dimension monographique. Cette thèse, préparée au sein du laboratoire InVisu (Cnrs/Inha) et soutenue en février 2022 a permis, outre la reconstitution de son itinéraire professionnel, la réalisation d'un premier catalogue raisonné. Si cette première monographie consacrée à Jean-Jacques Deluz a abouti à l'historisation académique de son parcours et à l'inventaire de son oeuvre, la communication se fixe pour objets de présenter son fonds d'archives d'une part, et de prendre la mesure des problématiques spécifiques au traitement et à la valorisation des archives d'architecte d'autre part. Dans un renversement de méthode focale, la matière du Fonds Deluz sera donc située au coeur des discussions. Demeurée longtemps ignorée, la production artistique de l'architecte sera également discutée au prisme de «L'installation du cylindre» (1988), oeuvre singulière d'un esprit arrivé au paroxysme de sa création. Architecte aménagiste de formation, Mourad Bouzar, pour sa part, est titulaire d'un magistère en art et sciences de l'art et d'un doctorat en histoire de l'art délivré par l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est actuellement enseignant à l'École supérieure des beaux-arts d'Alger.