Dans le sillage des nouveautés de la rentrée sociale, les éditions Koukou que dirige le journaliste Arezki Ait-Larbi viennent d'annoncer l'édition d'un nouvel essai dont le titre est «Arabisation politique, le linguicide».

Le livre est l'oeuvre de l'universitaire Chafia Benmayouf. Cette dernière, ancienne élève de l'Ecole normale de Constantine et de l'ENS de Kouba (promotion 1968), est titulaire d'un Doctorat d'État en linguistique (Paris 5, René Descartes, Sorbonne, 2022). Professeure des universités, elle a enseigné la linguistique à l'université de Constantine pendant plus de quatre décennies.

Dans ce livre, l'auteure revient sur les causes qui ont «plombé» l'école algérienne. Chafia Benmayouf se penche sur un thème important méritant ce genre d'étude réalisée selon les normes académiques.

Chafia Benmayouf explique dans son analyse: «Parmi les causes qui ont plombé l'école algérienne, le choix de l'arabe classique est occulté au nom des constantes nationales. Instrument de légitimation du pouvoir, redoutable arme de division, cette langue est sacralisée, empêchant ainsi toute approche rationnelle d'un débat serein et apaisé».

L'auteure précise qu'avec l'introduction, précipitée et sans étude préalable, de l'anglais dans le primaire, l'improvisation politique et le bricolage idéologique priment, une fois encore, sur la science et la raison, principaux leviers du développement».

Chafia Benmayouf souligne que ce discours convenu tourne le dos aux réalités sociologiques, malgré les répercussions négatives du populisme et de la démagogie.

«Le conditionnement médiatique et le lobby des «tawabits» en embuscade permanente ont fait le reste pour encourager la régression et disqualifier toute critique citoyenne», indique-t-elle en ajoutant: «Face à la catastrophe annoncée qui a déjà hypothéqué l'avenir de plusieurs générations, enseignants et parents d'élèves sont inquiets».

Les éditions Koukou précisent que Chafia Benmayouf tire la sonnette d'alarme et invite au débat sur la nécessaire réforme du système éducatif, et une politique linguistique libérée des fantasmes idéologiques du passé. L'écrivaine et universitaire Chafia Benmayouf a déjà publié d'autres livres et des études. Elle est entre autres, l'auteure des livres «La question linguistique en Algérie, enjeux et perspectives» et «Renouvellement social, renouvellement langagier dans l'Algérie d'aujourd'hui».