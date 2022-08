Du nouveau du côté du patrimoine! Un fonds, à savoir le Cultural Protection Fund (CPF) lance un appel de soutien pour la protection culturelle. Dirigé par le British Council en partenariat avec le ministère britannique du Numérique, de la Culture, des Médias et des Sports (DCMS), le fonds accorde des subventions à des projets qui protègent le patrimoine culturel en danger en raison de conflits et d'instabilité, du changement climatique et de catastrophes. Fin 2021, le CPF a reçu des fonds pour poursuivre son travail de protection du patrimoine culturel pendant trois années supplémentaires, jusqu'en mars 2025. Les manifestations d'intérêt pour des projets pluriannuels de grande envergure, pour des subventions supérieures à 100000 £ étant clôturé à présent, les manifestations d'intérêt pour les petites subventions inférieures à 100000 £ sont ouvertes. Les projets doivent inclure des activités qui sauvegardent le patrimoine culturel pour les générations futures. Le patrimoine culturel comprend de nombreuses choses différentes du passé que les communautés apprécient et veulent transmettre aux générations futures, par exemple: Les sites et monuments archéologiques, Les collections d'objets, de livres ou de documents dans les musées, les bibliothèques ou les archives, les bâtiments historiques, les traditions culturelles telles que les récits, les festivals, l'artisanat, la musique, la danse et les costumes, l'histoire des personnes, des communautés, des lieux et des événements, le patrimoine des langues et des dialectes et enfin, les souvenirs et les expériences des gens (souvent enregistrés sous forme d'histoire orale. Les projets doivent protéger le patrimoine des risques liés aux conflits et à l'instabilité et/ou au changement climatique. Peuvent postuler, les organisations qui peuvent poser notamment leur candidature partout dans le monde, mais doivent travailler dans l'un des pays cibles du fonds: MENA - Algérie, Égypte, Irak, Jordanie, Liban, Libye, Territoires palestiniens occupés, Syrie, Tunisie et Yémen tandis que l'Afrique de l'Est - Éthiopie, Kenya, Soudan, Tanzanie et Ouganda, peuvent postuler pour les petites subventions inférieures à 100000 £. Le financement est disponible pour les projets commençant en janvier 2023. Les projets peuvent durer n'importe quelle durée mais doivent être achevés d'ici la fin janvier 2025. Pour postuler, il suffit de remplir un formulaire de déclaration d'intérêt en ligne. Les manifestations d'intérêt retenues seront invitées à faire une demande complète. Il n'y a pas de date limite pour les manifestations d'intérêt. Les candidats peuvent soumettre à tout moment et l'équipe CPF s'efforcera de répondre dans les 10 jours ouvrables. La première date limite de candidature est fixée au 31 octobre 2022, donc plus tôt le candidat soumet sa manifestation d'intérêt, s'il est accepté, il aura plus de temps pour remplir une candidature complète. Le calendrier des demandes se traduit comme suit: Pour les petites subventions jusqu'à 100000 £, la date limite pour l'expression d'intérêt est de 05 Septembre 2022. La date limite d'inscription est pour le 31 Octobre 2022 alors que le début des projets se fera en Janvier 2023. Il y aura d'autres possibilités de candidature en 2023 et 2024. Il est conseillé de soumettre votre déclaration d'intérêt le plus tôt possible, vous aurez ainsi plus de temps pour remplir votre dossier de candidature complet. Au cas où vous désirez prendre contact au sujet de votre demande, à noter que le Fonds de protection culturelle est géré par une équipe basée au Royaume-Uni, joignable par e-mail à l'adresse [email protected] Veuillez noter que l'équipe ne sera peut-être pas en mesure de répondre à un grand nombre de demandes individuelles et que votre question trouvera peut-être sa réponse dans le guide complet et dans les webinaires en direct et enregistrés. L'équipe du CPF met à votre disposition deux webinaires présentant les informations et les conseils pour les candidatures.