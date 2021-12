Les participants au 17ème Séminaire national «Biskra à travers l'histoire» dont le thème a été dédié au «penseur Ibn Khaldoun en Algérie et à Biskra», ont appelé au terme de leurs travaux, clôturés dimanche, à «valoriser les études consacrées à ce penseur qui a vécu entre 1332 et 1406».

Les recommandations de cette rencontre, tenue à la Maison de la culture Mohamed Réda Houhou, font état de l'orientation des étudiants en master et les doctorants en vue de consacrer leurs mémoires aux écrits et aux ouvrages de ce penseur dont les oeuvres portent sur les domaines de la sociologie, la politique, l'histoire et les sciences religieuses.

Les universitaires participant à cette manifestation ont insisté également sur l'importance des études scientifiques de l'histoire des villes et cités algériennes, et ont proposé d'instituer un prix national de la meilleure étude historique.

Les séminaristes ont également appelé à mettre en lumière les figures marquantes de l'histoire à l'instar du penseur Ibn Khaldoun qui a été, par le biais de ses écrits, le témoin des évènements majeurs du xive siècle. Ils ont également invité les autorités locales à soutenir les artistes plasticiens pour réaliser, à Biskra, une statue dédiée à cette figure de renommée mondiale qui s'est installée pendant un certain temps dans cette ville.

Ce séminaire de deux jours a été organisé par l'association El Khaldounia pour les recherches et les études historiques de Biskra, en coordination avec la direction de la culture des arts, et a regroupé des chercheurs de plusieurs universités du pays lesquels ont abordé le parcours de ce penseur et les évènements dont il a été témoin.