Un appel à candidature à l'adresse des jeunes auteurs et artistes de différents horizons a été lancé par le ministère de la Culture et des Arts pour prendre part à la prochaine édition du Prix du président de la République pour les jeunes créateurs Ali-Maâchi, annonce le ministère. Ce prix est ouvert aux écrivains (roman, poésie et texte dramaturgique), aux musiciens et compositeurs, aux comédiens, aux chorégraphes et danseurs, aux plasticiens et aux cinéastes âgés entre 18 et 35 ans. Les candidats voulant participer au Prix du président de la République pour les Jeunes créateurs «Ali-Maâchi», sont invités à déposer, chacun un seul dossier dans une discipline artistique unique de son choix, sur le site Internet ou au siège du ministère de la Culture et des Arts, ou au niveau des directions de la culture de wilaya et des Maisons de la culture, précise le communiqué. Les dossiers de candidature doivent comporter, entre autres, une demande manuscrite de participation, un curriculum vitae, une copie de l'oeuvre présentée au concours, une fiche technique, la copie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur, dûment légalisée, attestant de l'authenticité de la propriété de l'oeuvre proposée au concours. Le prix comprends un certificat de mérite et une récompense pécuniaire fixée à 500 000 DA pour le premier prix, 300 000 DA pour le deuxième et 100 000 DA pour la troisième place de chaque catégorie. Le dépôt des candidatures sera ouvert du 1 janvier au 31 mars 2022 et la cérémonie de remise du prix aura lieu le 08 juin 2022.